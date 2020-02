Dîner des correspondants de la Maison Blanche 2020: Kenan Thompson, Hasan Minhaj

HISTOIRES CONNEXES

Le #nerdprom revient à la forme.

Le dîner des correspondants de la Maison Blanche de cette année sera organisé et présenté par des comédiens, a annoncé mardi la White House Correspondents ‘Association, marquant ainsi un retour à la tradition du groupe consistant à avoir des comédiens à la tête de l’événement annuel.

Kenan Thompson, de Saturday Night Live, animera la soirée, et Hasan Minhaj de Patriot Act sera l’interprète vedette. En 2019, en réponse au concert polarisant de WHCD 2018 de Michelle Wolf, le dîner a évité la controverse en choisissant l’historien et auteur de Hamilton, Ron Chernow, comme conférencier principal.

Minhaj avait déjà accueilli en 2017, une soirée marquée par la première absence de Donald Trump à la fête de Beltway depuis son inauguration. (Il a depuis refusé de participer aux dîners de 2018 et 2019 également.)

«Kenan et Hasan sont deux des artistes les plus engagés et les plus engageants d’Amérique. Je suis ravi qu’ils nous aident à célébrer le rôle d’une presse libre dans notre démocratie », a déclaré Jonathan Karl, correspondant en chef de la Maison Blanche pour ABC News et président de la WHCA, via un communiqué. “Nous attendons avec impatience une soirée animée en l’honneur du journalisme politique le plus important de l’année écoulée.”

Le dîner des correspondants de la Maison Blanche aura lieu le samedi 25 avril. Parmi les autres hôtes figurent Jimmy Kimmel, Larry Wilmore, Cecily Strong, Seth Meyers, Cedric the Entertainer, Wanda Sykes et Conan O’Brien.

