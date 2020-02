Dinio et Joao, derniers expulsés et le reste des concurrents, finalistes

Le «temps de remise» touche à sa fin. Telecinco a donné une nouvelle opportunité à tous ces candidats «GH VIP 7» qui voulaient retourner à la maison de Guadalix de la Sierra et réparer tout ce qu’ils avaient laissé ouvert lors du concours précédent. Et, après quatre semaines de programme, nous avons déjà rencontré les premières personnes qui seront en finale.

Anabel Pantoja, l’une des finalistes de «The Discount Time»

Comme nous nous sommes rencontrés cette semaine, le dimanche 16 février, la grande finale du programme sera vécue. Après les retrouvailles que nous avons vécues tout au long de la nuit, au cours desquelles tous les candidats se sont de nouveau réunis avec d’autres participants avec lesquels ils ont entretenu une relation privilégiée, certains ont reçu les nouvelles qu’ils attendaient le plus: Anabel Pantoja, Kiko, Pol Badía[i]Pol[/i] et Gianmarco sont finalistes de la réalité.

Avant de connaître leurs noms, le public a décidé quels deux candidats devraient quitter le format lors de l’avant-dernier gala. Anabel Pantoja et Pol Badía ont réussi à se sauver de l’expulsion, et entre Kiko et Dinio, ce dernier a été le premier à quitter la maison. Peu de temps après, Jorge Javier Vázquez a annoncé qu’il n’y aurait plus de nominations et qu’Anabel Pantoja, Pol, Kiko et Gianmarco feraient face à une expulsion immédiate.

Dernière expulsion du programme

A cette époque, les lignes ont été ouvertes afin que les spectateurs puissent voter pour la deuxième personne de la soirée qui a dû partir et ne pas opter pour le prix final. Avec la tension dans l’environnement, Le présentateur a annoncé que Joao devait retourner à Madrid comme expulsé. Ce sera en principe la dernière personne à être expulsée de la première édition de ce format.

.