Dinio García, Kiko Jiménez, Pol Badía et Anabel Pantoja, les nouveaux nominés de ‘The time of the discount’

«Le temps de la remise» est arrivé une nuit de plus aux heures de grande écoute avec un programme présenté par Núria Marín avant la diffusion de «Vivre sans autorisation», et pendant ce programme, les concurrents ils ont dû nommer à nouveau les habitants de la maison qui peuvent quitter la maison dimanche prochain.

Nouveaux nominés pour «The Discount Time»

Enfin, après la décision des six candidats restants dans la maison, Les nominés de cette semaine étaient Dinio García, Kiko Jiménez, Pol Badía et Anabel Pantoja, qui sera soumis à l’opinion publique. En outre, mercredi prochain, comme d’habitude, sera sauvé au moins voté des candidats.

Le concours atteint sa dernière ligne droite

Le concours est actuellement dans sa phase finale, et comme annoncé par l’hôte elle-même, dimanche 9 février prochain Nous pourrons voir les dernières nominations, nous aurons des visites aux candidats dans la maison et nous aurons la proclamation des premiers finalistes.

De plus, non seulement cette preuve que le programme se terminera très bientôt, mais Mercredi 5 février prochain, lors de la diffusion de «MYHYV», Nagore Robles annoncera l’identité du premier concurrent officiel de «Survivors 2020», qui arrivera dans les prochaines semaines à Mediaset via Telecinco, Cuatro et Mitele Plus.

.