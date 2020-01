Dinio, Pol, Sourcils, Nuria, Kiko et Estela, candidats nominés

Dans la nuit du dimanche 26 janvier, «Le temps de la remise» a lancé son troisième gala à Telecinco. Et cela n’est pas passé inaperçu grâce à tout ce qui s’est passé depuis le début. Entre la confession de séparation d’Adara, la colère d’Anabel d’avoir introduit de la nourriture dans la maison et l’arrivée révolutionnaire de Mila à Guadalix de la Sierra, la nuit a été très chargée.

Dinio, l’un des nominés dans «The Discount Time»

Nuria a été la sauvegarde de la nuit et Hugo Castejón et Anabel Pantoja ont été battus en duel pour la permanence dans le concours. C’est Hugo qui est devenu le deuxième expulsé. Peu après, le présentateur a communiqué avec les habitants de la maison pour annoncer qu’ils devraient renouveler leur candidature à ce moment-là Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’un autre participant partirait ce soir «Le temps de la remise».

Comme cela s’est produit depuis le début du format, les concurrents ont dû donner un point, deux points et trois points aux trois coéquipiers qui détiennent le moins ou avec ceux qui ont moins de relations et qui ont dû le faire en face. Cette fois, il y a eu six nominés, pour un triple match nul des trois derniers. Et du plus haut au plus bas, ils font face à l’expulsion Dinio, Pol, Sourcils, Nuria, Kiko et Estela.

Procès-verbal de vote

Les nominations se sont écoulées depuis minuit et demi et à ce moment-là les lignes se sont ouvertes pour le public de voter sur qui ils voulaient voir à l’extérieur. C’est la nouveauté de «The time of the discount» et l’une des grandes différences qu’il a avec «GH VIP». Et dans le deuxième gala, nous vivons aussi ceci: Antonio David est parti quelques minutes après avoir été nominé.

