Dinio sera le sixième expulsé de «The discount time», selon les utilisateurs de FormulaTV

«Le temps de la remise» touche à sa fin, mais avant les dernières expulsions seront vécues. Dans la cinquième émission de téléréalité menée par Jorge Javier Vázquez, la sixième éliminée partira, qui ne sera plus éligible pour gagner la mallette. Selon les utilisateurs de FormulaTV, ce sera Dinio García, qui cumule 63,9% des votes, contre 36,1% de sa rivale Kiko Jiménez.

Dinio García sera le sixième expulsé de «The discount time», selon les utilisateurs de FormulaTV

Dinio a été sauvé lors de la nomination de gala dimanche dernier contre Estela Grande, qui a été le principal soutien de son rival de ce cinquième gala: Kiko Jiménez. Dans l’édition qui inspire cette réalité, «GH VIP 7», le public a sauvé Dinio deux fois avant qu’il ne soit finalement expulsé. Kiko n’a pas eu le même sort et a été expulsé lors de sa première nomination.

Lors du cinquième gala du concours diffusé sur Telecinco, Estela a non seulement quitté, mais a également dû emballer El Cejas. Le dernier tronçon arrive et un seul peut prétendre être le gagnant de cette première édition de «The Discount Time». En plus de Dinio et Kiko, ils restent dans la course à la victoire: Anabel Pantoja, Maestro Joao, Pol Badía et Gianmarco Onestini.

Gianmarco et Adara, plus proches que jamais

Peut-être que l’un des candidats les plus désireux de mettre fin à la réalité de la coexistence est Gianmarco, maintenant que il semble qu’Adara et lui ont finalement limé leurs bords rugueux et dissipé leurs doutes sur leur amour. Lors du quatrième gala, la gagnante de ‘GH VIP 7’, présente sur le plateau, a expliqué où était sa relation avec son ex-partenaire, Hugo Sierra: “Nous n’avons pas de relation, nous parlons de l’enfant et c’est tout.”

