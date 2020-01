Dino Crisis pourrait avoir un remake sur PS5 et Xbox Series X

Alors que Capcom a certainement connu du succès en grandissant et en itérant sur ses plus grandes propriétés (à ce jour, le stellaire Monster Hunter World a vendu plus de 15 millions d’unités), la société a également connu un grand succès avec ses remasters, remakes et anthologies. Mis à part une poignée de collections Mega Man, Capcom a fait des vagues l’année dernière en lançant Resident Evil 2, qui a non seulement dépassé l’original mais a remporté un certain nombre de prix du jeu de l’année et des scores parfaits (dont un de notre propre Dylan Chaundy) .

Comme vous pouvez l’imaginer alors, le développeur / éditeur va de l’avant avec plus de remakes à l’horizon, le plus notable étant une réinvention de Resident Evil 3, qui devrait sortir dans quelques mois. Cependant, il semble que Capcom pourrait avoir un autre renouveau en cours, un qui pourrait très bien faire ses débuts sur les consoles de nouvelle génération.

Comme le rapporte ComicBook.com, une nouvelle rumeur d’AestheticGamer révèle que Dino Crisis pourrait être obtenu un remake plus tard cette année, qui, selon toute vraisemblance, serait également publié sur la PlayStation 5 et Xbox Series X, avec Sony et le matériel actuel de Microsoft.

Bien sûr, tout cela n’a pas encore été confirmé par Capcom, mais certains des points clés ont du sens. Après tout, après la sortie de Resident Evil 3, la société n’aura pas grand-chose à faire pour remasteriser les jeux de base, ce qui signifie qu’elle cherchera une autre propriété intellectuelle à faire revivre. En tant que franchise d’horreur de survie, Dino Crisis convient certainement, et elle a même été créée par la même équipe qui était à l’origine du tout premier Resident Evil.

Comme toujours, cela devrait être pris avec un grain de sel, mais nous ne serions pas entièrement surpris si nous entendions une annonce officielle de Capcom dans les prochains mois. Nous sommes curieux cependant, aimeriez-vous voir une renaissance de Dino Crisis, ou pensez-vous qu’un autre IP devrait recevoir le traitement moderne? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous!