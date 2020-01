Diplo et Chantel Jeffries se blottissent ensemble au Mexique

Diplo a un nouveau boo.



Il semble que le plus récent couple du jeu soit Diplo et Chantel Jeffries, DJ de 27 ans. Le duo se détendait à Tulum, au Mexique, et a rendu leur relation publique quand ils ont tous deux téléchargé des histoires Instagram d’eux se caressant et passant du temps ensemble sous les tropiques. Une image que Chantel a téléchargée sur son flux la voit poser en bikini sur son lit avec la dernière image montrant Diplo en train de travailler comme photographe.

“V frisson et prête à écouter de la bonne musique tn”, a-t-elle légendé le post. Diplo a deux enfants avec son ex Kathryn Lockhart avec qui il a mis fin aux choses avant de commencer à sortir avec Katy Perry en 2014. Chantel a été lié à Machine Gun Kelly, NFL le joueur DeSean Jackson, les joueurs de la NBA Jordan Clarkson et Kyrie Irving ainsi que The Weeknd et Justin Bieber.

La supposée aventure de Chantel avec Justin a conspiré des informations selon lesquelles elle cherchait une histoire sur leur histoire d’amour pour 20 000 $. À l’époque, Chantel a nié de tels événements et elle a affirmé qu’ils n’étaient jamais sortis du tout.

“L’avocat de Chantel et moi avons reçu plusieurs demandes de comparution pour Chantel, comme vous pouvez l’imaginer”, avait alors déclaré un porte-parole en son nom.

“Aucun n’était pour une compensation – surtout pas 20 000 $. Aucun n’a été accepté. Le Today Show était le seul qui était même envisagé à distance, et ils ne paient pas pour leurs nouvelles. Comme je l’ai dit, aucune demande de comparution n’a jamais été acceptée.”

