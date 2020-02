Directeur de ‘Dr. Strange ‘veut réaliser le nouveau film de’ Constantine ‘

Avec notre bien-aimé Keanu Reeves, Constantine est sorti en 2005 en tant que production de Warner Bros Pictures. Basé sur la bande dessinée Hellblazer de DC Comics, avec des éléments de l’intrigue tirés de “Dangerous Habits”, ce film de détective artistique caché a déjà quelqu’un qui veut le retourner sur grand écran. Le directeur du succès de Marvel, le Dr Strange, Scott Derrickson, est prêt à jouer pour les deux principales équipes de production de films comiques dans le monde.

Récemment, lors d’une conversation sur Twitter, on a demandé à Derrickson s’il ferait un film Justice League pour DC Comics, auquel il avait une réponse simple: “Est-ce que Constantin”. Bien qu’à l’époque ce n’était pas un film bien accueilli par les fans de bandes dessinées ou les critiques de cinéma, à cause des réactions que ce petit tweet a eu, il semble que le public veuille que ce soit une réalité.

Je ferais Constantine

– N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 26 février 2020

Comme si cela ne suffisait pas, en mai de l’année dernière, Keanu Reeves a déclaré qu’il a toujours voulu jouer à nouveau ce rôle. «J’ai toujours voulu rejouer John Constantine. J’adore aussi ce monde et j’aime ce personnage. Je me suis juste amusé à jouer ce personnage et dans ce monde. » Ce serait peut-être le moment idéal pour le retourner au cinéma.

La séquence de Reeves n’a été que positive depuis qu’il a fait le troisième épisode de John Wick. Un succès total au box-office avec 57 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis seulement. En ce moment, il fait Matrix 4, qui aura sûrement un résultat similaire, et puis … Alors ce serait le bon moment pour penser à refaire Constantine.

Le 9 janvier, Scott Derrickson a été limogé de la direction du Dr Strange 2. Bien qu’il n’y ait eu aucun commentaire à ce sujet, les rumeurs entourant cette décision sont que Marvel n’a pas laissé Derrickson faire un film d’horreur complet qui pourrait devenir une cote C. D’un autre côté, Warner Bros. s’est montré disposé à prendre plus de risques en réalisant des films classés C basés sur des bandes dessinées comme nous l’avons vu dans Joker.