Dirty Money enquête sur les transactions de Wells Fargo qui ont conduit à la démission du PDG John Stumpf – HITC

Dirty Money de Netflix lève le couvercle sur les pratiques frauduleuses de la banque américaine Wells Fargo et c’est un must absolu.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les super-riches du monde ont pu obtenir tout leur argent?

Eh bien, Dirty Money de Netflix est le spectacle parfait pour vous, car il lève le couvercle sur certaines des figures les plus influentes et les plus en vue de la planète et plonge dans leurs supposées transactions douteuses et leurs mauvaises pratiques pour donner au public une idée de ce que les riches de le monde fera pour rester en tête.

La série a eu un impact énorme lors de son arrivée en 2018 et maintenant, en mars 2020, la saison 2 des docuseries est arrivée avec un lot de six nouveaux épisodes.

Dirty Money saison 2

La saison 2 de Dirty Money, qui a été publiée le 11 mars 2020, présente six épisodes à ne pas manquer qui détaillent les événements et les personnes derrière certaines des pratiques bancaires illicites les plus en vue, les programmes immobiliers d’exploitation et les scandales de pollution plastique toxique à venir éclairer.

L’un des épisodes les plus attendus de la nouvelle saison se concentre sur la banque, Wells Fargo et le scandale de 2016 qui a conduit à la démission du PDG de la banque.

Wells Fargo apparaît dans l’épisode «Wagon Wheel»

Ils étaient considérés comme une institution américaine, l’un des bons gars de la banque, surtout après être restés assez stables lors du krach financier de 2008.

En 2015, Wells Fargo est officiellement devenue la plus grande banque du monde, mais en 2016, les roues se sont détachées pour Wells Fargo, une banque qui négocie depuis les années 1850.

Il est apparu qu’ils avaient frauduleusement facturé des clients, ouvert de faux comptes indésirables et émis des cartes de débit et de crédit auxquelles les clients n’avaient pas souscrit.

Le scandale est devenu une énorme nouvelle lorsqu’il a éclaté et reste un événement permanent à ce jour alors que les responsables continuent d’enquêter sur l’ampleur des allégations de mauvaises pratiques.

Démission du PDG John Stumpf

Le scandale a énormément terni la réputation de la banque et de son PDG, John Stumpf, 66 ans.

Lorsque la nouvelle des pratiques frauduleuses de la banque a commencé à éclater, ce sont les directeurs de succursales et les employés qui ont été à l’origine du blâme, avec plus de 5 300 d’entre eux licenciés.

Cependant, lors de la première audition du gouvernement sur le scandale en septembre 2016, l’homme d’affaires et homme politique Patrick Toomey a exprimé des doutes sur le fait que les employés licenciés avaient adopté de telles pratiques sans les ordres des supérieurs de l’entreprise.

En octobre 2016, la pression est devenue trop forte pour John Stumpf et il a démissionné de son poste et a pris sa retraite du secteur bancaire. Il a été remplacé par Timothy Sloan en tant que PDG de Wells Fargo.

Plus récemment, le 23 janvier 2020, le Washington Post a rapporté que John Stumpf avait accepté une interdiction à vie du secteur bancaire et paierait une amende de 17,5 millions de dollars pour sa part dans le scandale.

Les saisons 1 et 2 de Dirty Money sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

