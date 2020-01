‘Dirty Money’ Saison 2: date de sortie de mars 2020 et effets de la première saison

Dirty Money revient pour une deuxième saison sur Netflix après le retour de la première saison en janvier 2018. Pour célébrer la série monumentale, nous allons jeter un regard sur la saison 1 et sur les effets, et révéler tout ce que nous savons sur saison 2, y compris quand ce sera sur Netflix.

De retour vers le début de l’année, six épisodes de cette série très bien produite sont tombés sur Netflix. Le principe de la série était de documenter une série de scandales impliquant généralement de grandes entreprises. Les docuseries arrivent sur Netflix parmi de nombreux autres documentaires fantastiques en 2018 et se classent dans notre top 5 de l’année.

Que s’est-il passé après la saison 1 de Dirty Money

Avant de plonger dans la saison 2, regardons ce qui s’est passé depuis la diffusion de la série concernant chaque épisode.

Épisode 1 – «Hard NOx»

Le premier épisode a couvert l’histoire déjà largement couverte du scandale des émissions de Volkswagen. Depuis le lancement de la série, un certain nombre d’annonces ont suivi, concernant principalement les dommages. Aux États-Unis, un accord de 10 milliards de dollars a été conclu en juillet. Les prétendus correctifs pour les voitures au Royaume-Uni ont fait valoir qu’ils n’avaient pas résolu les problèmes. Vous avez également un autre constructeur automobile dans le giron avec Nissan admettant avoir falsifié les tests d’émissions.

Épisode 2 – «Jour de paie»

Bien que l’épisode concernait largement les prêts sur salaire en Amérique, l’épisode visait vraiment Scott Tucker, le célèbre pilote de course. Depuis la diffusion des épisodes, son frère a été condamné. Malheureusement, les prêts sur salaire sont toujours une entreprise énorme, car il est signalé qu’un étudiant sur trois en âge de fréquenter l’université envisage des prêts sur salaire.

Épisode 3 – Drug Short

Peut-être l’un des épisodes les plus importants de la saison a été Drug Short. Il a documenté la cupidité et la fin ultime de Valeant. Un tas de nouvelles ont suivi la série. Le soi-disant «pharma-bro» Martin Shkreli a été reconnu coupable et envoyé en prison pour avoir fraudé des investisseurs de fonds spéculatifs et pour avoir manipulé le stock de son ancienne société pharmaceutique, Retrophin. Valeant a depuis changé de nom pour secouer les scandales suite à l’exposé et Bill Ackman a révélé qu’il avait perdu 4 milliards de dollars. Ne laissez pas ces informations vous exciter, elles sont censées augmenter les prix des médicaments et poursuivre leurs tactiques louches.

Épisode 4 – «Cartel Bank»

Cet épisode a révélé de jolies bombes concernant HSBC et leur blanchiment d’argent pour le cartel de Sinaloa. Depuis lors, HSBC a censément augmenté ses investissements dans l’apprentissage automatique pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Épisode 5 – «Le braquage du sirop d’érable»

Ce fut peut-être l’un des épisodes les plus absurdes de la saison. Depuis la sortie du documentaire, il a été signalé que la récolte avait été médiocre, mais des plans ont été mis en place pour éviter toute pénurie.

Épisode 6 – «L’homme de confiance»

Le dernier épisode de la saison et, bien sûr, le plus controversé, a jeté un coup d’œil à la carrière de Donald Trump et aux transactions commerciales controversées plus récentes. Donald Trump en tant que président des États-Unis fait toujours l’objet de multiples enquêtes. Malgré cela, il est entendu que l’entreprise familiale de Trump est en plein essor grâce à son statut élevé.

Tout ce que nous savons sur la saison 2

La saison 2 de Dirty Money se déroule-t-elle?

Oui, bien que cela n’ait pas été largement rapporté, la série revient pour une deuxième saison. La confirmation vient d’Alex Gibney, qui a été directeur exécutif de la série et a également réalisé l’épisode 1 de la première saison.

Vous pouvez voir Alex Gibney confirmer la série le 29 mai 2018 dans son tweet à un fan ci-dessous.

saison 2 à venir ,,,

– Alex Gibney (@alexgibneyfilm) 29 mai 2018

Que couvre la saison 2?

Jusqu’à présent, nous n’avons aucune information supplémentaire concernant la saison 2 de Dirty Money. Les sujets ne manquent pas et en fait, beaucoup de gens suggèrent des sujets de la saison 2 à Alex Gibney sur Twitter.

Quand la saison 2 sortira-t-elle?

En décembre 2019, Alex Gibney a confirmé que la saison 2 de Dirty Money arriverait sur Netflix le 11 mars 2020.

Dirty Money, Saison 2, sortira sur Netflix le 11 mars 2020.

– Alex Gibney (@alexgibneyfilm) 4 décembre 2019

Avez-vous hâte de voir la saison 2 de Dirty Money? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.