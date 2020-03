‘Dis-moi comment ça s’est passé’ une crise se produit dans son mariage avec le public et clôt la saison 20 avec 14,4%

Les aventures de «Cuéntame HOW IT HAPPENED» sont revenues dans nos vies au début de 2020. Suivant le style américain, la saison 20 de la fiction créée par Grupo Ganga et Spanish Television a décidé de se diviser en deux, donc Nous venons de voir les complots qui ont commencé en octobre 2019 se terminer. Le mariage de Merche (Ana Duato) et Antonio (Imanol Arias) a connu sa plus grande crise, tandis que d’autres membres de la famille, comme Herminia (María Galiana), en ont payé les conséquences. Tout n’était pas tristesse à San Genaro, puisque le La fin heureuse de Paquita, que l’on ne verra plus, puisque Ana Arias abandonne définitivement la série. Le reste de la famille était plus ou moins sur leur ligne. Inés (Irene Visedo) s’est concentrée sur ses amours et Toni (Pablo Rivero) vit des choses folles dans son travail, qui cette fois a conduit à la guerre du Golfe.

Avec tout cela, la deuxième partie de la saison 20 clôt le cycle avec un 14,4% de part et 2189000 téléspectateurs en moyenne, les données comparées à la moyenne TVE sont assez bonnes. Cependant, par rapport aux moyennes des saisons passées, nous voyons que le mariage de la fiction avec le public traverse toujours une petite crise, qui a commencé dans la deuxième partie de sa saison 19, qui est passée de 18% à 15%. Cependant, comme le mariage des Alcántara, il semble qu’ils se rétablissent, car a réussi à passer de 14,1% dans la partie 1 de Q.20.



Ni big ups ni big drops

La fiction a commencé, justement, avec les données moyennes avec lesquelles le lot précédent s’est clôturé, 14,1%. Il semblait que la progression de la série allait s’améliorer, car dans les chapitres précédents, elle revenait progressivement au public, mais son chapitre 7, “Théâtre pur” a chuté de -0,8 dixième et a laissé ‘Cuéntame’ à 13,9%, données qui ont également marqué dans l’émission suivante. De là, l’intrigue se réconcilie avec le public et, curieusement, alors que Merche et Antonio se rapprochent, le public le fait aussi avec la série.

Dans le cas du chapitre le plus et le moins regardé, on observe un autre phénomène curieux, car on peut dire que le dernier épisode a été le plus et le moins regardé. Et c’est que, dans ce lot, la série a décidé d’inclure un spécial, intitulé “Démantèlement de l’Alcantara”, qui a fait compilation de quelques moments du mariage, en utilisant la thérapie de couple comme guide. Il semble que l’intrigue n’ait pas complètement convaincu le public, car Il a été le moins regardé, avec une part de 13,4% et 2 337 000 téléspectateurs.

De l’autre côté, nous avons ce que nous pourrions considérer comme le vrai chapitre final. Cela a supposé la saison maximum, car il se tenait avec un 15,3% de part et 2 346 000 téléspectateurs. Les données n’étaient pas surprenantes, car, comme nous l’avions avancé au début, elles supposaient la fin de l’un de ses personnages les plus mythiques, Paquita, qui avait également suffisamment de parcelles pour fermer.

Auditions partie 2 saison 20 de ‘Cuéntame’

Numéro de programme

Date

Spectateurs

Partagez

1. Cinq raisons de détester Noël

01/02/2020

2.131.000

14,1%

2. Des étrangers dans la nuit

01/09/2020

2,123,000

14,2%

3. Cela se produit, vous le voyez

16/01/2020

2 224 000

15,0%

4. Jusqu’à ce que la garantie nous sépare

23/01/2020

2 178 000

14,0%

5. C’est super d’être jeune

30/01/2020

2 219 000

15,2%

6. Tachycardie

02/06/2020

2 233 000

14,7%

7. Théâtre pur

13/02/2020

2 125 000

13,9%

8. Mauvaises personnes

20/02/2020

2 038 000

13,9%

9. Arrête le monde, je descends

27/02/2020

2 116 000

14,5%

10. Herminia pour toujours

03/05/2020

2 200 000

14,9%

11. Nous ne ferons pas l’amour, il nous fera

03/12/2020

2,346,000

15,3%

12. Démantèlement de l’Alcántara (spécial)

19/03/2020

2 337 000

13,4%

Moyenne

Janvier mars

2 189 000

14,4%

Un écrou dur à casser

Cependant, toutes les données doivent être mises en contexte et, si nous regardons le «Tell me» par rapport à la concurrence à laquelle il a dû faire face, nous nous rendons compte que c’est un écrou difficile à casser. La pauvre famille Alcántara a eu jouer contre l’artillerie lourde de Telecinco, qui a placé deux de ses vedettes contre lui. Tout d’abord, «L’île des tentations», coupable direct de la descente des audiences mentionnée que nous avons mentionné, puisque l’épisode “Théâtre pur” a été diffusé contre le gala spécial qui a préparé le programme avec ses protagonistes six mois plus tard. Et il suffit de voir ce qu’ils ont publié le jeudi suivant pour comprendre que cela a continué avec les faibles données, le première de «Survivors 2020». Pourtant, encore une fois, la série a montré qu’elle a un public fidèle, car elle n’a pas connu de baisses notables malgré les coups durs de la concurrence. ‘Raconte-moi comment cela s’est passé’ est plus prêt à jouer dans la ligue des stars.

