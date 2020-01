«Disco Elysium» et l’horreur de ne pas connaître votre passé

Disco Elysium est un détective RPG où le mystère central – qui a tué cet homme? – n’est pas aussi intéressant que le dilemme que le jeu présente à chaque joueur: qu’avez-vous fait?

En tant que flic alcoolique qui se réveille d’une panne de courant provoquée par une substance si puissante qu’elle a abra kadabra’d tous ses souvenirs, vous pouvez choisir qui vous devenez. C’est un excellent jeu de rôle, après tout, et la politique de votre détective, sa personnalité, ses intérêts et son approche du travail policier dépendent de vous. Mais, vous n’avez pas votre mot à dire sur qui vous étiez avant le début du jeu: le désastre d’un être humain fuyant sa douleur personnelle et tout semblant de responsabilité.

Dans ma revue du jeu, j’ai écrit sur la façon dont cet arrière-plan affecte le ton des décisions de jeu de rôle que vous prenez à mesure que vous avancez. Vous pouvez décider de rassembler votre merde, mais vous ne serez jamais un héros. Vous vivrez toujours dans l’épave des dommages que vous avez causés avant de perdre la mémoire.

Ce n’est pas une vanité nouvelle, mais c’est une version plus intéressante du protagoniste amnésique des marais. Non avoué – une excellente aventure pointer-cliquer de Wadjet Eye Games – commence également dans les médias. Votre personnage est enfermé au combat avec une paire de flics magiques, Eli et Mandana, sur un toit orageux de New York. Ceci est votre introduction au jeu, mais c’est aussi l’introduction de votre personnage à tout cela. Vous découvrez rapidement que votre personnage ne se souvient de rien de la dernière année de sa vie.

De là, Eli et Mandana vous emmènent en bas, dans une pièce remplie de corps sanglants et démembrés. Vous les avez tous tués et vous les avez coincés là. Pendant un an, votre corps était sous le contrôle d’un puissant démon et on ne sait pas combien de carnage il (vous) a laissé dans son (votre!) Sillage. Tout au long du jeu (auquel vous devriez vraiment jouer à la première occasion), vous découvrirez les faits de cette année perdue.

Disco Elysium élargit ce sentiment d’échec. Votre détective vit dans le sillage de ses erreurs, oui. Mais, il s’est également réveillé dans une ville qui ne peut que rappeler vaguement l’échec profond et durable qui l’a façonnée. Revachol ne s’est jamais complètement remis de l’échec de la révolution communiste de 50 ans auparavant; un acte de bouleversement politique qui a fait de nombreux morts et des morts sans avoir la certitude qu’ils pourraient affecter le changement; que la politique radicale pourrait fonctionner. Le quartier de la Martinaise est en déclin; elle et son peuple stagnent depuis très, très longtemps. Alors que vous découvrez la vérité sur vos propres erreurs, elles sont projetées dans le contexte d’un sentiment d’échec régional qui a affecté plus que votre désastreux détective.

Si l’horreur est plus puissante lorsqu’elle nous révèle quelque chose sur nous-mêmes, Disco Elysium et Unavowed exploitent quelque chose de puissant. La promesse d’un mystère résolu est une carotte séduisante, mais il y a une peur maladive qui s’y mêle. Qui ne s’est pas réveillé – gueule de bois ou autre – avec le sentiment de naufrage que vous avez dit ou fait quelque chose de mal la nuit précédente? Ces jeux exploitent cette peur, et le fait de les jouer ressemble au processus consistant à revenir dans la noirceur d’encre de votre subconscient, à tâtonner pour des erreurs à moitié mémorisées.