«Disco Elysium», le grand gagnant du BAFTA, «Control» et «Death Stranding» Snag One Award

La bataille pour le meilleur match de l’année dernière s’est terminée sans Contrôle ni Sekiro repartir avec le prix du meilleur jeu aux 2020 BAFTA Games Awards. En fait, Sekiro a été exclu, tandis que Control et Death Stranding sont repartis avec un prix chacun.

Death Stranding and Control avait le plus de nominations sur tous les autres jeux – 11 chacun – mais chacun n’a remporté qu’un seul prix, respectivement pour la réalisation technique et la meilleure performance dans un second rôle (pour Martti Suosalo).

Le grand gagnant était Outer Wilds, qui a décroché les honneurs, aux côtés de Best Game Design et Best Original Property. Disco Elysium à égalité avec Outer Wilds pour le plus de victoires avec trois, cependant. Il a reçu le prix du meilleur jeu, de la meilleure musique et du meilleur récit. Luigi’s Mansion 3 a remporté le prix de la meilleure animation, tandis que Gonzalo Martin a remporté le prix du meilleur interprète dans un rôle de premier plan pour son tour de Sean Diaz dans La vie est étrange 2.

Pour voir la liste complète des nominés et des gagnants, vous pouvez consulter le site Web officiel de la BAFTA.