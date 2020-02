Discours du président Trump sur l’état de l’Union 2020: combien de personnes ont regardé?

HISTOIRES CONNEXES

Le troisième discours du président Donald Trump sur l’état de l’Union a attiré moins de téléspectateurs que l’année précédente, ce qui correspond parfaitement aux tendances historiques de l’événement politique annuel.

Selon les chiffres préliminaires pour ABC, CBS, Fox et NBC combinés, le SOTU de mardi soir a amassé 16 millions de téléspectateurs au total, en baisse de 22% par rapport à ce que les Big 4 ont mis en place en 2019 (même si vous avez ajouté The CW, qui a organisé l’événement en certains marchés comme celui-ci, ici, une plus grande zone tri-étatique, le total de la télévision diffuse à peine 17 millions.) Pour le contexte historique, la quatrième adresse d’Obama a baissé de 12% par rapport à l’année précédente, celle de GWB a baissé de 30% et celle de Clinton a baissé de 4%. .

Parmi les réseaux de diffusion, CBS a dominé la couverture de SOTU avec 4,6 millions de téléspectateurs, suivie de très près par NBC, puis ABC et Fox.

L’an dernier, l’état de l’Union – qui était le deuxième de Trump, depuis qu’il a débuté sa présidence en 2017 avec ce qui a été appelé une “adresse avant une session conjointe du Congrès” – a totalisé 46,8 millions de téléspectateurs avec Estrella, Telemundo, Univision, La couverture de CNN, FOX Business, FOX News, MSNBC et PBS a été prise en compte. Nous aurons ces chiffres plus tard!

FOX | Diffusée dans un créneau horaire spécial, 24 heures vers l’enfer et le dos (3,1 mil / 0,8) atteignent facilement les sommets de la saison.

LA CW | Le Flash (1,29 mil / 0,4, qualité moyenne de lecteur TVLine «B +») a baissé par rapport à son épisode pré-crossover le plus récent, correspondant à sa faible série dans la démo. Legends of Tomorrow (788K / 0,2) a ajouté quelques globes oculaires tout en restant stable dans la démo, mais peut avoir un petit peu de SOTU en train de goûter ces chiffres.

NBC | Le jeu d’Ellen (5 mil / 1.0) a été stable.

