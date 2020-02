Discours, performances musicales, gags drôles et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, depuis le 92e cérémonie des Oscars diffusée hier soir, nous parcourons quelques extraits vidéo des Oscars 2020. Le spectacle n’avait peut-être pas d’animateur, mais il y a eu des moments majeurs entre les petits hommes d’or distribués. Janelle Monae a inauguré les Oscars avec un numéro musical vibrant et dansant, honorant les nominations et les films snobés par The Academy. Chris Rock et Steve Martin est venu aussi près que possible de l’émission, Idina Menzel ceinturé un Congelé 2 syntonisez une assemblée de chanteurs internationaux, et bien plus encore.

En plus des faits saillants de l’émission, nous avons également inclus certains des meilleurs discours d’acceptation, y compris deux longs moments avec les gagnants du meilleur acteur et de la meilleure actrice Joaquin Phoenix et Renee Zellweger, la surprise quand Bong Joon-ho a remporté le prix du meilleur réalisateur, et bien sûr, le grand moment où Parasite a remporté le prix du meilleur film.

Vidéo des Oscars 2020

Janelle Monae est sortie en fanfare, chantant et dansant avec une cavalcade de danseurs représentant les films de 2019. Avec des nominés comme Jojo Rabbit, Jojo Rabbit, Little Women, et plus. Mais d’autres films qui n’étaient pas nominés comme Nous, Dolemite est mon nom et Midsommar ont également été inclus dans ce petit nombre. C’était un numéro musical vivant, quoique étrange, pour ouvrir le spectacle.

Au lieu d’hôtes, Steve Martin et Chris Rock ont ​​fait un duo de comédie exceptionnel pour ouvrir le spectacle. Cela m’a fait souhaiter qu’ils accueilleraient la foutue cérémonie. Ils se sont rebondis si naturellement, chacun assaisonné de comédie pendant des décennies. Ils ont également passé un temps fou à faire exploser les Oscars parce qu’ils manquaient de diversité et étaient un peu boiteux. Ramenez ces deux-là pour héberger un jour.

Le premier prix de la soirée est allé à Brad Pitt du meilleur acteur dans un second rôle dans Il était une fois à Hollywood. Il a en quelque sorte prononcé un autre discours d’acceptation charmant qui était très différent de tous les autres discours qu’il a prononcés pour le reste des récompenses qu’il a gagnées cette saison. «Il était une fois à Hollywood. Ce n’est pas la vérité. “Bien dit, Brad.

Après une introduction par Frozen co-star Josh Gad avec une brûlure malade pour la célèbre mauvaise prononciation de John Travolta de Idina MenzelLe nom de Broadway est sorti pour chanter «Into the Unknown» de Congelé 2, mais elle a été rejointe par une liste de chanteurs internationaux qui fournissent la voix du chant d’Elsa à travers le monde.

Le généralement cool Taika Waititi avait l’air et semblait incroyablement nerveux en acceptant le prix du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit. Il a toujours un wisecrack ou quelque chose dans sa poche, mais ici, il avait vraiment l’air surpris et humilié. Je l’ai aimé.

Faire un autre cas pour un grand duo d’hébergement, Maya Rudolph et Kristen Wiig s’est éclaté en présentant les prix de la meilleure conception de production et de la meilleure conception de costumes. Ils l’ont également fait habillé comme le Gatekeeper de Ghostbsuters et une Cruella de Vil du futur, donc c’est encore plus impressionnant.

Dans une tangente des prix, Lin-Manuel Miranda a célébré l’impact de la musique sur le film en introduisant un mélange de moments musicaux les uns dans les autres, comme une sorte de montage riff-off. Malheureusement, cette vidéo n’inclut pas la performance totalement aléatoire de “Lose Yoursel” de Eminemmais c’est quand même sacrément cool.

Un autre duo comique qui a volé un certain temps était Will Ferrell et Julia-Louis Dreyfus, montrant qu’ils ne connaissent rien à la cinématographie ou au montage de la manière la plus amusante possible. Encore une fois, avec toutes ces options d’hébergement possibles, pourquoi allons-nous sans hôte?

Dans l’une des performances les plus puissantes du pack de nominés pour la meilleure chanson originale, Harriet étoile Cynthia Erivo a chanté la chanson “Stand Up” du même film, et elle était parfaite. Faites également attention à ce qui se passe autour d’elle, car cela rend la chanson beaucoup plus percutante.

Bien, Chats peut ne pas avoir été nominé pour quoi que ce soit aux Academy Awards, et à juste titre. Mais cela ne les a pas empêchés de sortir dans des costumes de chat tangibles pour remettre le prix du meilleur effet visuel. C’était aussi maladroit que vous le pensez, et honnêtement, c’était mieux que n’importe quoi chez Cats.

Dans l’une des grandes surprises de la nuit, Bong Joon-ho est reparti avec le prix du meilleur réalisateur, et il a prononcé un discours incroyable. En plus d’être reconnaissant de l’honneur, il a profité du discours pour rendre hommage aux cinéastes nommés à ses côtés dans la catégorie, en particulier Martin Scorsese et Quentin Tarantino.

Ralentir les choses pour l’une des parties les plus sombres de la nuit, gagnant d’un Grammy Billie Eilish a chanté une couverture de «Hier» tandis que les noms et les photos de ces talents qui nous ont quittés au cours de la dernière année ont joué sur scène.

Joaquin Phoenix a continué son règne en tant que meilleur acteur, et tout comme il l’a fait avec le reste de ses discours tout au long de la saison des prix, il a utilisé la scène pour faire des déclarations sur notre état politique, social et environnemental actuel. Ce fut un discours significatif, franc et sobre.

Renee Zellweger a également prononcé un long discours de sa part. Mais au lieu de faire des déclarations, elle nous a emmenés dans un voyage à travers le divertissement, et a parlé davantage de l’art d’agir et du cinéma eux-mêmes. Au moins, nous pensons que c’est ce qu’elle fait. Le message donne l’impression de se perdre de temps en temps.

Enfin, nous arrivons au plus grand moment de la nuit, lorsque Parasite a surpris l’enfer de quiconque avec une victoire pour le meilleur film. Depuis 1917, il a remporté plusieurs récompenses majeures tout au long de la saison des récompenses. Mais une fois que Parasite a remporté à la fois le meilleur scénario original et le meilleur réalisateur, il y avait beaucoup d’espoir que Parasite pourrait remporter le plus gros prix. Les showrunners ont essayé de couper le discours tôt, mais la foule a crié et applaudi pour que les lumières et le son soient de nouveau allumés pour laisser tout le monde parler. Ce fut vraiment un moment historique aux Oscars, et nous ne pouvions pas être plus heureux pour l’équipe derrière Parasite.

