Discovery Channel Airing Special “Shark WeekEND” Marathon à partir du samedi 4 avril

Nous couvrons généralement Chaîne de découverteAnnuel “Semaine du requin” ici sur Bloody Disgusting parce que, bien, nous aimons les requins, et nous avons pensé que nos amis amateurs de requins aimeraient savoir que la chaîne héberge «Week-end requin» à partir de ce samedi, un bloc de programmation spécial d’un week-end qui amène «Shark Week» tôt alors que nous sommes coincés à la maison.

Début Samedi 4 avril et pendant le week-end, le bloc de programmation spécial vous permettra de «revivre les moments et épisodes classiques de la semaine des requins».

Il semble que le plaisir commence à 9 h HNE le 4 avril, avec des émissions programmées, notamment «Shark Vortex», «Alien Sharks: Stranger Fins», «Ronda Rousey Uncaged», «Capsized: Blood in the Water», «Air Jaws: The Hunted »,« Devil Sharks »,« Legend of Deep Blue »et bien plus encore.

Rendez-vous sur le site Web de Discovery pour parcourir le programme complet.

🦈 Vous avez faim pour la semaine des requins? 🦈

Prenez une bouchée de ces moments classiques de la semaine des requins pendant #SharkWeekEND à partir du samedi 4 avril. pic.twitter.com/8Q2GHthDJm

– Semaine du requin (@SharkWeek) 26 mars 2020