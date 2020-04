Discovery dévoile le spécial Covid-19: Pandémie 2020

Mexico.- Découverte votre nouveau documentaire sur le coronavirus, ce mercredi présentera la spéciale à travers son signal télévisé COVID-19: Pandémie 2020, à 21 h 55

La propagation rapide de COVID-19,

une nouvelle forme de coronavirus, est devenue une crise sanitaire majeure

mondiale.

Du jour au lendemain, le virus a

changé la vie quotidienne et la façon dont les gens interagissent

les communautés elles-mêmes. Comment es-tu arrivé ici? Et quelle information peut

apprendre des scientifiques et des experts?

Le COVID-19 spécial: Pandémie 2020, qui sortira ce mercredi, tente de résoudre ces questions et s’enquiert de la pandémie qui sévit dans le monde.

VOUS AVEZ DÉJÀ VU LE PREMIER DOCUMENTAIRE Coronavirus l’origine

COVID-19 aurait sauté des animaux

les humains sur un marché à Wuhan, en Chine. Mais comment est-ce arrivé? Les experts

faire la lumière sur son traitement et sa transmission, et ce qui au départ

médecins et scientifiques perplexes qui ont d’abord rencontré

les patients qui sont tombés malades.

Le spécial analyse comment, en

semaines, COVID-19 s’est propagé dans toute la Chine et au-delà, alarmant

professionnels de la santé et scientifiques.

Des experts médicaux de premier plan ainsi que des universitaires et des représentants du gouvernement expliquent dans ce documentaire pourquoi COVID-19 est unique, pourquoi le monde n’y était pas préparé et ce qui aurait pu être fait différemment pour contenir sa propagation.

Photo: Courtoisie Discovery

Le spécial retrace également l’origine du

épidémie aux États-Unis au premier patient, sa propagation rapide en

Seattle et enquête sur la transmission dramatique et inattendue dans ce pays.

Malgré les quarantaines dans plusieurs pays, en quelques semaines, le monde a vu le virus se propager dans le monde. Chaque jour, l’histoire prend une autre tournure dramatique alors que le nombre de décès infectés et signalés continue de croître.

COVID-19: Pandémie 2020 Analyse les effets des mesures drastiques qui se produisent aux États-Unis et dans le monde lorsque les institutions, les écoles et les entreprises sont proches pour empêcher la transmission. Ce spécial met en lumière ceux qui mènent le combat pour trouver des réponses et un remède possible.

Où pouvez-vous le voir si vous n’avez pas Discovery?

De plus, les médias publics s’uniront, dans une nouvelle opportunité, pour offrir ce spécial à leur public. COVID-19: Pandémie 2020 aura une programmation conjointe spéciale avec diffusion simultanée sur les écrans Canal 22, Capital 21, Canal 14, parmi de nombreux autres moyens du système de radiodiffusion public de l’État mexicain, le 9 avril à 22h00.

De la même forme, Multimédia y Millennium Television diffuser cette émission spéciale sur Dimanche 12 avril à 22h00.

Dans Découverte cette première Mercredi 8 avril à 21 h 55 Heures.

COVID-19: Pandémie 2020 Il est produit pour Science Channel par ITN Productions.

