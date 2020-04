Discovery Kids célèbre les filles et les garçons avec des spéciaux

Mexico.- Ce Journée de l’enfant, Discovery Kids Célébrez le plus petit de la maison avec un programme spécial pour profiter et vous amuser en famille.

Des films comme Hotel Transylvania, Stuart little et les meilleurs épisodes de Power Players, Mini Beat Power Rockers et bien d’autres séries font partie de l’offre.

La programmation spéciale de DiscoveryKids commence le 30 avril et se termine le 1er mai.

En plus de profiter de ces histoires, les enfants auront la possibilité de voir le meilleur de leur série préférée et de profiter d’activités, de jeux et de livres interactifs à partir de n’importe quel appareil, à tout moment, n’importe où grâce à l’application Discovery Kids Plus.

Jeudi 30 avril

8 h 30 – Peppa: bottes d’or

9h00 – Hôtel Transylvanie

11 h 40 – Marathon des joueurs chevronnés

13h30 – Ploddy à la rescousse

22h05 – Les petits coquins

Vendredi 1er mai

8h30 – Peppa: autour du monde

9h00 – Les petits coquins

11 h 40 – Marathon des joueurs chevronnés

22 h 05 – Monster House: la maison des peurs

