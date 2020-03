Discovery to air ‘Coronavirus comment tout a commencé’

Mexico.- Découverte le documentaire sera présenté ce soir Coronavirus comment tout a commencé, c’est un travail spécial, sérieux et professionnel sur pandémie qui fouette le monde.

La spéciale d’une heure montre ce qui se cache derrière le début de l’épidémie en Chine.

Il est venu sans avertissement et se propage comme un feu de forêt. À ce jour, le coronavirus a infecté plus de 340 000 personnes dans plus de 175 pays et leur nombre continue d’augmenter.

Quelles sont les origines de cette maladie qui inquiète le monde entier?

Combien de temps faut-il aux scientifiques pour trouver le remède ou le vaccin contre ce virus?

Ces questions et d’autres sont reprises dans le documentaire Discovery Coronavirus sur la façon dont tout a commencé.

Bien que COVID-19 présente de nombreuses similitudes avec le syndrome respiratoire aigu (SRAS) de 2002, il semble moins mortel mais beaucoup plus contagieux.

La ville chinoise de Wuhan a été laissée dans l’œil de l’ouragan pour avoir cru que son marché, Huanan, était le berceau de la maladie.

Découvrir si le coronavirus a muté d’un animal avant de le transmettre à l’homme est une tâche coûteuse mais qui prend beaucoup de temps vers la voie de la guérison.

Alors que les scientifiques travaillent dur pour trouver l’antidote, les autorités sanitaires du monde entier prennent de multiples mesures pour réduire les taux d’infection et de mortalité.

Le documentaire Discovery Coronavirus, comment tout a commencé, peut être vu ce mercredi à 21h55.

npq