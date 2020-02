Discutons de la volonté de Ghost et de son dernier mouvement de puissance

Avertissement: cet article contient des spoilers

Pour les fans, il y a une poignée de moments notables à raconter dans la finale de la série Power où plusieurs personnages se font prendre en train d’être sales. Pour de nombreux téléspectateurs, le tournage de Ghost était quelque chose de prévisible, qu’ils trouvent la scène et les événements qui y ont conduit frustrant, triste ou absurde. C’est fini. Tariq l’a fait et Tasha l’a aidé à le couvrir.

Comme tout bon parent ou homme d’affaires, Ghost avait un testament en place et personne ne s’attendait à recevoir ce qu’il a fait. Quand 50 Cent a dit: «Le pouvoir ne s’arrête jamais», c’est un bon exemple. Ghost a prouvé qu’il pouvait encore tirer toutes les cordes – même dans la mort! Voyons qui a reçu quoi une dernière fois et ce que ces stipulations spéciales signifient pour Tariq et l’avenir de la franchise Power.

Omari Hardwick en première de «Power» pour la saison 6 | Efren Landaos / SOPA Images / LightRocket via .

Il reste de l’argent pour Paz Valdes

De retour dans l’épisode 12, Paz s’est déchaîné en essayant d’obtenir Jamie / Ghost

jetée en prison pour quoi que ce soit, quitte à ternir le nom de sa sœur. Paz

a découvert par la suite qu’il avait modifié son testament après la mort d’Angela et avait laissé de

elle à la place d’Angela. Bien qu’elle ne le veuille pas, peut-être l’a-t-elle pris à cœur

après que Tasha lui a dit de le prendre. Maintenant, nous voulons savoir si Tasha va tendre la main

à Paz pour une aide financière.

Tommy a récupéré sa voiture

Ghost a ressenti des remords après avoir tiré sur le joli bleu de Tommy en 1969

Mustang quand ils étaient à la gorge de l’autre, mais personne ne s’attendait à ce qu’il répare

et le léguer à son frère quand tout fut dit et fait. Tommy

direction la Californie dans sa course et nous le reverrons dans un spin-off. Amusement

fait: Tommy’s Ford a été mis aux enchères par Starz et VIP

Enchères de fans en septembre de l’année dernière.

Tasha

Un grand bol de rien avec un côté supplémentaire de deux doigts du milieu. Cependant, Ghost a été suffisamment généreuse pour payer un an de loyer à sa mère. Les fans ont trouvé cette partie amusante, mais voyons quelles mesures astucieuses Tasha prendra pour manoeuvrer l’héritage de ses enfants derrière les barreaux.

Les enfants de St. Patrick

Voici où les choses sont devenues intéressantes. Petite fille oubliée

Yasmine n’a pas été oubliée par son père, car il a laissé un tiers de sa succession à

sa. Depuis que Raina est partie, Tariq a hérité des deux tiers de tout ce que Ghost avait

y compris l’accès à des fonds d’assurance-vie, des biens, des actions de Truth, des actions,

et obligations.

Alors que Tasha fulminait sur sa part de rien, Tariq

lui dit qu’il va s’occuper d’elle. Noble, mais pas une option puisque Ghost a lancé un

clé dans le plan. Tariq doit obtenir un diplôme de quatre ans avec un GPA de 3,5 à

une université avant qu’il ne puisse toucher quoi que ce soit, et jusque-là, tout est verrouillé

dans une fiducie.

Tasha, déterminée à obtenir les marchandises le plus tôt possible,

fait en sorte que Tariq entre à Stansfield du jour au lendemain avec l’aide de

Arrière. C’est une décision qui ne se produirait pas aussi rapidement dans le monde réel, mais nous

sachez que cette configuration mène directement à Power Book II: Ghost.

Avec sa mère en prison et son avenir financier dépendant de la fin de ses études, on ne peut qu’imaginer dans quelle profondeur Tariq ira pour réussir ses cours, payer un avocat pour Tasha et prendre soin de sa petite sœur.

Il est évident qu’il veut être un seigneur de la drogue, et avec l’aide de son ancien colocataire à Choate, il va probablement lancer une entreprise illégale à partir de son campus universitaire. Une version collégiale de Ghost? Pour ceux qui veulent regarder Tariq dans un spin-off, cela peut être le cas.