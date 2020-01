Disney 2019 Box Office bat des records avec 11,1 milliards de dollars mondiaux – / Film

Il n’est pas surprenant que Disney était propriétaire du box-office l’année dernière, mais la mesure dans laquelle la maison de la souris a battu les records du box-office de 2019 est stupéfiante. Avec quatre studios sous leur juridiction et un monopole sur la nostalgie, la Walt Disney Company a connu une année historique et absurdement lucrative. En 2019, Disney a dépassé les jalons du box-office, gagnant 33% de toutes les recettes nationales du box-office l’année dernière et devenant le premier studio de l’histoire à franchir la barre des 10 milliards de dollars dans le monde. Ce fut une année record pour Disney, mais ces nouveaux sommets au box-office seront probablement les plus élevés que le studio atteindra, du moins pour quelques années de plus.

Nous avons plaisanté lorsque Disney a fait l’acquisition historique de 21st Century Fox qu’il était temps d’accueillir nos suzerains de la culture pop, et Disney transforme progressivement cela en réalité. La maison de la souris a brisé toutes sortes de records au box-office l’année dernière avec sa domination impressionnante (ou effrayante, selon la façon dont vous le voyez) sur le box-office national et international. L’année dernière, Disney a réalisé 33% de toutes les recettes nationales du box-office pour l’année. Selon Comscore (via Variety), c’est la première fois depuis au moins 1999 qu’un seul studio enregistre autant de recettes au box-office aux États-Unis et au Canada. Au niveau national, Disney a battu un record historique, avec 3,76 milliards de dollars à ce jour et 7,35 milliards de dollars à l’échelle internationale (un record historique), pour une prise mondiale de 11,12 milliards de dollars (vous l’avez deviné, un record historique).

Avec la liste combinée des versions de Disney et de Fox, cela fait de l’apport global de Disney à 13,15 milliards de dollars. La société a déjà marqué l’histoire en décembre 2019 en devenant le premier studio de l’histoire à franchir la barre des 10 milliards de dollars au box-office mondial. Ces chiffres sont sans précédent et, pour être honnête, un peu effrayants. Mais un point positif, peut-être, est que nous ne verrons probablement plus jamais une domination au box-office comme celle-ci.

L’année dernière a vu la liste indomptable de superproductions de presque toutes les divisions de la société, battant le record du plus grand nombre de films dépassant le milliard de dollars dans le monde au cours d’une année civile, selon Variety. Ceux-ci incluent Captain Marvel de Marvel Studios (1,13 milliard de dollars) et Avengers: Fin de partie (2,8 milliards de dollars); L’action en direct de Disney refait Aladdin (1,05 milliard de dollars) et Le Roi Lion (1,66 milliard de dollars); Toy Story 4 de Pixar (1,07 milliard de dollars); et Frozen II de Disney (1,26 milliard de dollars); et bien sûr Star Wars: The Rise of Skywalker de Lucasfilm à 815,7 millions de dollars dans le monde, et en croissance. Au pays, Disney a dominé le sommet du box-office, Disney occupant les 6 premières places avec Endgame, The Lion King, Toy Story 4, Frozen II, Captain Marvel et The Rise of Skywalker. Le numéro 7 était un film coproduit de Marvel, Spider-Man de Sony: loin de chez soi.

Bien sûr, Disney a eu sa part d ‘«échecs», Dumbo ne gagnant que 353,3 millions de dollars dans le monde et Maleficent: Mistress of Evil décevant au niveau national (mais faisant toujours une saine santé de 490,4 millions de dollars à l’échelle internationale). Mais il ne fait aucun doute que Disney possède désormais le box-office comme aucun studio ne l’a jamais fait ou ne le fera à nouveau – y compris la maison de la souris elle-même.

Les prochaines années verront les divisions distinctes de Disney reculer, le MCU revient avec des films autonomes plus petits comme Black Widow, Lucasfilm a suspendu les films de Star Wars jusqu’en 2022 au moins, et la fatigue du remake en direct de Disney a commencé à s’installer. Avec Disney + devenant le dépotoir de titres avec lesquels Disney ne veut pas tenter sa chance au box-office, il est probable que Disney n’atteindra plus jamais ces records de 2019. Mais je suis sûr qu’ils trouveront d’autres moyens de posséder nos âmes.

