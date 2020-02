Disney a comme nouveau directeur exécutif Bob Chapek

Disney a Bob Chapek comme nouveau directeur exécutif, en remplacement de Bob Iger | AP

Le Walt Disney Co. a nommé Bob Chapek en tant que directeur exécutif, remplaçant Bob Iger, avec une efficacité immédiate.

L’annonce surprise de mardi fait du PDG d’Iger. Chapek a récemment été président de la division Disney pour les parcs, les expériences et les produits.

Iger restera président jusqu’à l’expiration de son contrat le 31 décembre 2021. Iger a déclaré que pour lui, c’était le «moment optimal» pour prendre sa retraite, après l’acquisition par Disney des actifs de divertissement de Fox et le lancement du service de streaming. Disney Plus en novembre.

“Je ne l’ai pas vu venir, wow!”, A tweeté Rich Greenfield, analyste des médias LightShed. Chapek n’est que le septième directeur exécutif de l’histoire de Disney.

Susan Arnold, la principale directrice indépendante du conseil d’administration de Disney, a déclaré que le plan de succession était en cours depuis plusieurs années.

Chapek était à la tête de la division parcs, expériences et produits depuis sa création en 2018. Il était auparavant président des parcs et complexes Walt Disney depuis 2015, et président du segment des produits de consommation entre 2011 et 2015.

Selon les informations de Merca2.0, lorsque Disney a clôturé son exercice 2019, il a annoncé des avantages nets de 10 441 millions de dollars, un chiffre qui représente 17% de moins que celui enregistré lors de l’exercice précédent.

Il convient de mentionner que sous Iger, Disney a conclu des achats importants pour devenir le monstre du divertissement qu’il est maintenant. Sous sa responsabilité, les achats de Pixar, Marvel, Lucasfilms et, récemment, 20th Century Fox ont été fermés.

Il convient de mentionner que Disney a de nouvelles et d’excellentes nouvelles, car ils veulent élargir la liste de leurs films d’action en direct avec l’animation réussie de 2010 axée sur l’histoire de la princesse Raiponce.

Après ses grands succès tels que les films du Roi Lion, La Belle et la Bête et Aladdin, Disney continue de vouloir nous faire revivre les grandes histoires animées.

C’est pourquoi Disney veut maintenant ajouter un autre classique de ses histoires, Raiponce, bien que pour le moment on ne sait pas si le film sera lié à Tangled, sorti il ​​y a dix ans.

