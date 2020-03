Disney + a confirmé son lancement sur les téléviseurs intelligents Samsung en Europe

Samsung a confirmé qu’à partir du 24 mars, Disney + sera proposé sur ses Smart TV sortis à partir de 2016, soit téléchargeables sur l’App Store, soit directement préinstallés sur certains modèles.

Le nouveau service de streaming de The Walt Disney Company offrira aux fans de tous âges une nouvelle façon de découvrir le contenu inégalé de ses marques de divertissement emblématiques. Il s’agira notamment de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi que du contenu original qui fera ses débuts de longs métrages, séries, documentaires et courts métrages jusqu’à 4K UHD créés exclusivement pour le service, tels que The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series et The World selon Jeff Goldblum.

“Avec le lancement de Disney +, nos consommateurs peuvent anticiper des niveaux incroyables de couleur et de luminosité en 4K HDR avec des histoires emblématiques d’imagination et d’inspiration”, a déclaré Guy Kinnell, vice-président, TV et AV Samsung Electronics UK Ltd. “Les téléviseurs intelligents de Samsung seront à nouveau franchir une nouvelle étape en offrant des expériences de divertissement de la plus haute qualité à nos consommateurs, soutenues par la plate-forme Smart TV la plus simple et la plus conviviale pour les consommateurs, tout en étant à l’avant-garde d’un changement radical dans la consommation des médias. »

Pour les téléviseurs Samsung compatibles avec Bixby, trouver l’application Disney + sera plus facile que jamais – avec des abonnés capables d’utiliser leur télécommande vocale pour lancer l’application. De plus, les clients pourront également suspendre un programme sur leur Smart TV et continuer à regarder sur leur Smartphone, en déplacement, ce qui signifie qu’ils n’auront jamais besoin de manquer leur moment préféré. »

Les clients Samsung Smart TV compatibles pourront s’inscrire à un essai gratuit de sept jours directement sur leur appareil de télévision connecté à partir du 24 mars, après quoi ils seront facturés 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour un abonnement annuel. Si un client s’est inscrit à Disney + sur un autre appareil, il n’aura qu’à se connecter à son compte.

