Disney a lancé une plate-forme numérique avec des activités à domicile … et il a des fonds pour la vidéoconférence!

Et quel contenu sera dans #DisneyMomentosMagico ou quelle vague?

– Série numérique «Chez moi avec Olaf ‘ (sous-titré): Vous trouverez 20 clips réalisés par les animateurs officiels de leurs propres maisons, avec Olaf, de FROZEN.

– Aimez-vous dessiner? Vous trouverez également un tutoriel sur comment dessiner olaf, présenté par Hyrum Osmond, superviseur d’animation.

– Quelqu’un a dit Zoom? Ici, il y aura aussi arrière-plans thématiques de Disney et Pixar pour décorer des vidéoconférences.

– Des paris solides: vous pouvez profiter d’une promenade virtuelle à travers l’attraction classique des parcs Disney, C’est un petit monde.

– Un autre défilé virtuel. La magie se produit, qui s’est produit au début de l’année à Disneyland.

– Des activités pour peindre des personnages de l’univers de Marvel, des films Star Wars et FROZEN, et de nouvelles propositions seront incorporées petit à petit.

– Vidéos pour faire des activités Attaque d’art.

– Conseils sur les habitudes alimentaires saines, l’hydratation et l’hygiène personnelle, présentés par le chef Arnoldo et son assistant Francis, de Junior Express.

Mais vous trouverez toujours des liens directs vers les destinations suivantes

– Nat Geo à la maison: Nouvelle destination de National Geographic, qui centralise un contenu divertissant, approprié, sûr et de qualité pour les enfants, les jeunes et leurs familles, qui contient une grande valeur éducative.

– Pixar dans une boîte: Développé en collaboration avec la Khan Academy, il contient des didacticiels qui explorent les concepts scientifiques et mathématiques derrière le processus créatif de Disney et Pixar à travers une série de leçons vidéo, d’exercices interactifs et d’activités pratiques.