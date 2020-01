Disney a peut-être révélé que les nouveaux mutants faisaient partie du MCU

MISE À JOUR: Disney a maintenant supprimé la section sur le film de la publication sur son site Web, ce qui signifie que quelqu’un a fait une erreur ou a révélé quelque chose qu’il n’était pas censé faire.

Après une longue période où il semblait que le projet ne pourrait jamais échapper à l’enfer du développement, Les nouveaux mutants devrait enfin sortir en salles en avril. Cela n’a pas vraiment été une route facile vers le grand écran pour le spin-off des X-Men, qui a initialement tourné en septembre 2017, puis a été assailli par une série de problèmes allant de nouvelles prises de vue planifiées qui menaçaient de changer la le ton entier du film, à la prise de contrôle par Disney de la 20th Century Fox qui a laissé le film de bande dessinée de Josh Boone dans un état de limbes.

Beaucoup pensaient que The New Mutants n’obtiendrait peut-être même jamais de sortie en salle et pourrait finalement être vidé sur Disney Plus ou Hulu afin d’épargner les nouveaux propriétaires de la propriété d’une éventuelle déception au box-office. Cependant, après des mois de silence radio, le film est terminé et prêt à démarrer, Boone affirmant même que la coupe finale représente sa vision originale. Les fans ont réagi positivement à la nouvelle bande-annonce qui a également été publiée il y a plusieurs jours et lentement mais sûrement, l’anticipation se construit à nouveau pour The New Mutants.

Après que Disney ait ordonné que toutes les références à la franchise X-Men de Fox soient supprimées du film, il semblait que la fonctionnalité teintée d’horreur serait un effort unique, la Mouse House se lavant simplement les mains de toute l’épreuve dès sa sortie. Pourtant, dans une autre tournure de l’histoire, la newsletter officielle du fan-club D23 a non seulement fait la part belle aux nouveaux mutants, mais déclare même qu’elle fera officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel lors de la description de la dernière aventure de super-héros du studio.

“Il y a un nouvel ajout sérieusement électrisant à l’univers cinématographique Marvel, et il se présente sous la forme du dernier né de 20th Century Fox et Marvel Entertainment …”

Si cela s’avère vrai, c’est une énorme nouvelle pour le MCU, car cela marquera la première fois que le mot «mutant» sera utilisé sous la bannière Marvel Studios. Avec les X-Men prêts à faire partie de la série à l’avenir, ce n’était qu’une question de temps avant que la phrase ne devienne finalement canon.

Cela corrobore également le scoop que We Got This Covered vous a apporté l’autre jour, où nous vous avons dit que Kevin Feige était impressionné par Les nouveaux mutants, et tenait à absorber le groupe dans le MCU s’il finissait par être un succès. Donc, à moins que cela ne se révèle être une faute de frappe de la part de Disney, un film qui semblait condamné il y a plusieurs mois pourrait changer la donne pour la plus grande marque d’Hollywood.