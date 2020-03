Disney + a téléchargé 5 millions de fois le jour du lancement européen

Plus tôt cette semaine, Disney + a été lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse, ce qui a entraîné le téléchargement de l’application Disney + 5 millions de fois, selon la société de mesure et d’analyse App Annie.

Ces données ne couvrent cependant que les téléchargements d’applications sur un appareil mobile, donc ne prennent pas en compte les applications TV ou l’accès via le site officiel, donc le nombre est probablement beaucoup plus élevé. Et ces données ne tiennent pas compte du nombre d’appareils différents au sein d’une même famille qui ont pu télécharger l’application. Par exemple, je l’ai installé sur mon iPhone et mon iPad, mais il n’aurait pas compté les installations sur ma Xbox ou ma Smart TV.

Lors du lancement de Disney + en novembre, on estimait que l’application avait été téléchargée 3,2 millions de fois le premier jour, Disney confirmant plus tard qu’elle avait réussi à obtenir 10 millions d’abonnés le premier jour. Lors des derniers résultats financiers trimestriels, Disney a annoncé avoir 26,5 millions d’abonnés.

Le lancement européen semble avoir été un énorme succès pour Disney +, avec autant de personnes restant à la maison en raison du Coronavirus, il était prévu que le nombre de personnes souscrivant serait plus élevé que prévu initialement. Cependant en raison du Coronavirus, Disney a dû retarder le lancement de Disney + en Inde et en France. Disney + n’a pas non plus été lancé dans tous les pays européens cette semaine, de sorte que davantage d’abonnés viendront d’Europe plus tard dans l’année.

