Disney achète plus de terres en Floride juste à l’ouest de Magic Kingdom – / Film

Même si The Walt Disney Company licencie des travailleurs de la construction et garde ses parcs à thème fermés à court terme en raison de la crise des coronavirus, la Mouse House joue toujours le jeu quand il s’agit de l’activité des parcs à thème. Un nouveau rapport indique qu’une entité liée à Disney a acheté plus de deux douzaines d’acres de terrain près de la bordure ouest du Magic Kingdom pour un peu plus d’un million de dollars. Mais pour quoi exactement l’entreprise utilisera-t-elle son nouveau terrain?

Le Orlando Business Journal rapporte (via Inside the Magic) que Celebration Co., la division de développement immobilier de la Walt Disney Company, a dépensé 1,05 million de dollars sur 26,3 acres de terrain sur la rive sud-est de Reedy Lake, juste à l’ouest de la limite du Magic Kingdom. parc. WDWNT a partagé cette photo de la région:

Alors, à quoi sert ce nouvel achat? Cette partie reste un mystère, mais l’OBJ dit que «les transactions immobilières de Disney peuvent être pour diverses raisons, y compris la libération de terres conservées dans sa station actuelle ou la collecte de ce qu’elle peut pour de futurs plans de croissance. J’ai vu certaines spéculations selon lesquelles la société pourrait développer un hôtel au bord du lac comme une option plus isolée pour les clients; si tel est leur plan, cet achat pourrait servir de fondement à ce projet. Cela pourrait aussi simplement être un moyen de respecter leur engagement antérieur envers la conservation tout en se développant ailleurs sur leur propriété. Ils ont investi des millions et travaillent avec le Département de la protection de l’environnement de la Floride, les districts de gestion de l’eau de la Floride et des groupes comme Audubon de Floride et The Nature Conservancy sur le Disney Wilderness Preserve de 12 000 acres, et la société a mis de côté près d’un tiers de ses atterrir à Walt Disney World comme une zone de conservation de la faune dédiée.

Disney a acheté de plus en plus de terrains près de leurs parcs en Floride au cours des deux dernières années – près de 3 000 acres à divers endroits depuis l’automne 2018. Ils auraient pu acheter ce terrain à titre préventif, en s’assurant que personne d’autre ne s’y précipite et construit si près du bord de la propriété Disney, ou même avec l’intention de le vendre à quelqu’un d’autre en aval, car la terre conserve sa valeur même pendant la pandémie mondiale actuelle.

