Disney acquiert les droits de distribution du documentaire “The Beatles: Get Back”

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Walt Disney Companies, il a été annoncé que Disney avait acquis les droits de distribution dans le monde entier du célèbre documentaire Beatles du célèbre cinéaste Peter Jackson. Le film mettra en valeur la chaleur, la camaraderie et l’humour de la réalisation de l’album studio du groupe légendaire, «Let It Be», et de leur dernier concert live en tant que groupe, la performance emblématique sur le toit de Savile Row à Londres. “The Beatles: Get Back” sortira aux Studios Walt Disney aux États-Unis et au Canada le 4 septembre 2020, avec des détails et des dates supplémentaires pour la sortie mondiale du film à suivre. .

“Aucun groupe n’a eu le genre d’impact sur le monde que les Beatles ont eu, et ‘The Beatles: Get Back’ est un siège au premier rang pour le fonctionnement interne de ces créateurs de génie à un moment charnière de l’histoire de la musique, avec des images restaurées qui semblent avoir été tournées hier », explique Iger. “Je suis moi-même un grand fan, donc je ne pourrais pas être plus heureux que Disney puisse partager le magnifique documentaire de Peter Jackson avec un public mondial en septembre.”

«The Beatles: Get Back», présenté par The Walt Disney Studios en association avec Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions Ltd., est une nouvelle collaboration passionnante entre The Beatles, le groupe le plus influent de tous les temps, et trois fois Oscar -le cinéaste primé Peter Jackson (trilogie “Le Seigneur des Anneaux”). Compilé à partir de plus de 55 heures de séquences inédites, filmées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, et 140 heures d’enregistrements audio pour la plupart inédits des sessions de l’album “Let It Be”, “The Beatles: Get Back” est réalisé par Jackson et produit par Jackson, Clare Olssen («Ils ne vieilliront pas») et Jonathan Clyde, avec Ken Kamins et Jeff Jones d’Apple Corps en tant que producteurs exécutifs.

Les images ont été brillamment restaurées par Park Road Post Production de Wellington, en Nouvelle-Zélande, et sont en cours de montage par Jabez Olssen, qui a collaboré avec Jackson sur le film révolutionnaire “ They Shall Not Old Old ” de 2018, qui présentait la première guerre mondiale restaurée et colorisée. images d’archives. La musique du film sera mixée par Giles Martin et Sam Okell aux studios Abbey Road à Londres. Avec cette restauration immaculée derrière elle, “The Beatles: Get Back” créera une expérience vivante, joyeuse et immersive pour le public.

Peter Jackson déclare: «Travailler sur ce projet a été une joyeuse découverte. J’ai eu le privilège d’être une mouche sur le mur pendant que le plus grand groupe de tous les temps travaille, joue et crée des chefs-d’œuvre. Je suis ravi que Disney soit devenu notre distributeur. Il n’y a personne de mieux pour que notre film soit vu par le plus grand nombre. “

Paul McCartney déclare: «Je suis vraiment heureux que Peter ait fouillé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble. L’amitié et l’amour entre nous viennent et me rappellent à quel point nous avons passé une belle folie. »

Ringo Starr dit: «J’ai vraiment hâte de voir ce film. Peter est génial et c’était tellement cool de regarder toutes ces images. Nous étions des heures et des heures à rire et à jouer de la musique, pas du tout comme la version qui est sortie. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter le montrera. Je pense que cette version sera beaucoup plus paisible et aimante, comme nous l’étions vraiment. »

“The Beatles: Get Back” est également réalisé avec le soutien enthousiaste de Yoko Ono Lennon et Olivia Harrison.

Bien que le film original “Let It Be”, réalisé par Michael Lindsay-Hogg, et l’album qui l’accompagne aient été filmés et enregistrés en janvier 1969, ils ne sont sortis qu’en mai 1970, trois semaines après la rupture officielle des Beatles. La réponse au film à l’époque par le public et les critiques était fortement associée à cette annonce. Pendant l’écart de 15 mois entre le tournage de «Let It Be» et son lancement, les Beatles ont enregistré et sorti leur dernier album studio, «Abbey Road», qui est sorti en septembre 1969.

Tourné en 16 mm et soufflé jusqu’à 35 mm, le film de 80 minutes «Let It Be» a été construit autour des trois semaines de tournage, y compris une version montée du concert sur le toit. L’album «Let It Be», gagnant de GRAMMY®, est en tête des palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le nouveau documentaire met en lumière beaucoup plus les sessions d’enregistrement intimes du groupe pour “Let It Be” et leur performance complète de 42 minutes sur le toit du bureau Savile Row de Apple à Londres. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de matériel de la longue tournée des Beatles plus tôt dans leur carrière, “The Beatles: Get Back” présente les seules images notables du groupe au travail en studio, capturant John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr comme ils créent leurs chansons désormais classiques à partir de zéro, en riant, en plaisantant et en jouant à la caméra.

Tourné le 30 janvier 1969, le concert surprise des Beatles sur le toit a marqué la première performance live du groupe en plus de deux ans et leur dernier set live ensemble. Les images capturent les interactions entre les membres du groupe, les réactions des fans et des employés des entreprises voisines et les tentatives comiques pour arrêter le concert de deux jeunes policiers londoniens répondant aux plaintes de bruit.

Une version entièrement restaurée du film original “Let It Be” sera disponible à une date ultérieure.

