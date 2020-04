Disney + ajoute l’option «Se déconnecter de tous les appareils» à son application

L’un des plus gros problèmes avec lesquels Disney + souffre depuis son lancement est la sécurité, les criminels utilisaient des noms d’utilisateur et des mots de passe piratés / divulgués pour accéder aux comptes des abonnés. Disney + n’a pas été piraté ni victime d’une faille de sécurité, mais comme les abonnés utilisent souvent le même mot de passe ou quelque chose de similaire, les criminels et les pirates peuvent se connecter facilement.

Disney a ajouté une couche de sécurité supplémentaire après le lancement de Disney +, où les abonnés reçoivent un e-mail automatisé, leur demandant s’ils se sont récemment connectés à Disney + et avec des détails tels qu’un emplacement approximatif où la connexion a eu lieu. S’il s’agit d’une connexion inconnue, Disney recommande de changer les mots de passe.

Désormais, dans la version la plus récente de l’application Disney + pour appareil iOS (version 1.5.1), une nouvelle option est désormais disponible pour forcer tous les appareils à se déconnecter d’un compte utilisateur. Cette technologie est disponible sur d’autres plateformes de streaming telles que Netflix, Spotify et Amazon depuis un certain temps.

Cela peut également être utile si vous ne voulez plus que quelqu’un ait plus accès à votre compte Disney +, comme un ex-partenaire. Ainsi, avec une réinitialisation du mot de passe, cela signifie que chaque personne utilisant ce compte devra se reconnecter avec le nouveau mot de passe.

L’option n’est pas encore disponible sur tous les appareils, mais nous espérons qu’elle sera bientôt déployée sur Disney +.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

