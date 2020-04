Disney + ajoute l’option «Utilisation des données Wifi» pour aider les abonnés avec les plafonds de données

Disney + propose des versions de haute qualité de bon nombre de ses films et émissions, souvent en 4K, sans frais supplémentaires. Contrairement à Netflix, qui facture plus pour l’accès HD ou 4K.

Mais depuis le lancement de Disney +, de nombreux abonnés se sont plaints que leur utilisation des données avait considérablement augmenté, de nombreux membres de notre groupe Facebook se plaignant de la façon dont Disney + utilise beaucoup plus de données que toute autre application. En effet, Disney + fournit généralement la version la plus haute qualité de son contenu disponible.

Maintenant, Disney a publié une nouvelle version de l’application Disney + pour les appareils iOS, la version 1.5.1, qui offre désormais la possibilité de choisir la qualité de lecture vidéo sur votre réseau domestique pour aider à enregistrer les données. Une option similaire était auparavant disponible pour ceux qui utilisent les données mobiles.

Cette option se trouve dans la section «Paramètres de l’application» du profil. Il propose deux options, automatique, où il fournit la meilleure qualité disponible ou Enregistrer les données, qui propose du contenu en définition standard. Cela pourrait réduire votre utilisation de données de près de 75%, mais cela entraînerait une vidéo de qualité inférieure.

Alors que certains pays et fournisseurs Internet ne limitent pas la quantité de données utilisée par mois, aux États-Unis, cela est beaucoup plus courant et peut entraîner des factures Internet plus élevées.

Attendez-vous à ce que cette option soit déployée lentement sur tous les appareils à l’avenir.

Souffrez-vous d’une utilisation accrue des données depuis le lancement de Disney +?

