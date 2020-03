Disney + ajoute Richard E. Grant à Loki Cast – / Film

Richard E. Grant rejoint une autre propriété Marvel. La légende britannique agissant rejoint le casting de Disney + Loki série avec Tom Hiddleston en tant que dieu filou, qui a réussi à défier la mort dans Avengers: Fin de partie. On ne sait pas encore qui jouera Grant.

Variety et The Wrap ont confirmé la nouvelle que Richard E. Grant avait été coulé dans la série Loki pour Disney +. Le casting a été signalé pour la première fois par DiscussingFilm.

Les détails du rôle de Grant sont gardés secrets, mais Variety rapporte que l’acteur n’apparaîtra que dans un seul épisode de la série. Quel sera ce rôle? Nous ne savons pas. Cependant, connaissant le type de personnage dans lequel Grant a généralement été interprété, ce sera probablement un autre méchant britannique sinistre pour Loki de Hiddleston.

Grant est apparu dans une propriété Marvel dans ce type de rôle auparavant, avec Logan de James Mangold dans le rôle du vilain Dr Zander Rice. Mais comme la série X-Men n’est pas connectée à l’univers cinématographique Marvel, Grant jouera probablement un personnage différent.

Grant semble aimer jouer dans les propriétés Disney, apparaissant dans Star Wars: The Rise of Skywalker en tant que général Enric Pryde, dans un rôle bref mais dérobant les scènes en tant qu’officier supérieur intimidant qui a affronté le général Hux de Domnhall Gleeson. C’était honnêtement un rôle trop petit pour la présence que Grant lui accordait, et surtout pour l’excitation que Grant avait pour le film, qui était l’un des points lumineux glorieux de la tournée de presse de Rise of Skywalker. Grant est incontestablement un acteur incroyable, mais récemment, il est devenu une présence en ligne encore meilleure, devenant viral avec sa pure joie d’être dans des films à succès et de rencontrer Barbra Streisand. Espérons que, même avec sa brève apparente apparition ici, nous pourrons voir de plus belles raves en coulisses de Grant.

Loki est sur le point de suivre le Loki de Hiddleston à différents moments de l’histoire humaine, influençant les événements majeurs après avoir pris la fuite avec l’une des Infinity Stones pendant Avengers: Fin de partie. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, et Sophia Di Martino devraient également jouer dans la série écrite et exécutive produite par Michael Waldron. Kate Herron est attaché pour diriger tous les épisodes et les produits exécutifs.

Loki devrait faire ses débuts sur Disney + en 2021.

