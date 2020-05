Disney annonce de nouveaux masques avec des personnages dont “Baby Yoda”

Disney a annoncé une nouvelle gamme de masques en tissu réutilisables non médicaux mettant en vedette les personnages préférés de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, dont «Baby Yoda» de la série Disney + Original, The Mandalorian.

«Nous réalisons que c’est une période difficile pour les familles et le port de tout type de masque peut être intimidant», explique Edward Park, vice-président directeur, Disney store et shopDisney. “Notre espoir est que les masques en tissu de Disney mettant en vedette certains de nos personnages les plus aimés apporteront du réconfort aux familles, aux fans et aux communautés qui sont si importantes pour nous.”

Disney fait don d’un million de masques en tissu pour les enfants et les familles des communautés mal desservies et vulnérables des États-Unis qui seront distribués par MedShare, une organisation d’aide humanitaire basée à Atlanta qui collecte et distribue les fournitures et équipements médicaux excédentaires.

Disney versera également tous les bénéfices de la vente aux États-Unis des masques en tissu de Disney à Medshare, jusqu’à 1 million de dollars, jusqu’au 30 septembre 2020.

“Les dons de Disney auront un impact considérable sur les communautés que nous desservons”, a déclaré Charles Redding, PDG et président de MedShare. «Leur contribution d’un million de masques en tissu Disney sera fournie aux familles des communautés et des organisations mal desservies qui cherchent à limiter la propagation de COVID-19, tandis que leur don monétaire sera utilisé pour soutenir les efforts continus de la communauté médicale pour fournir des soins vitaux à ces personnes. qui en ont le plus besoin. “

Les masques en tissu sont disponibles en petites, moyennes et grandes tailles et dans une grande variété d’imprimés mettant en vedette une gamme de personnages préférés des fans, notamment: Mickey Mouse et Minnie Mouse, Anna et Elsa, Woody et Buzz Lightyear, The Avengers, l’enfant – affectueusement connu sous le nom de Baby Yoda – et plus encore.

Les masques faciaux en tissu sont conformes aux dernières recommandations de la FDA sur les masques faciaux non chirurgicaux et non industriels.

“Bien que la distanciation sociale reste l’une des mesures les plus efficaces pour ralentir la propagation du virus COVID-19, le CDC recommande également au grand public d’utiliser de simples couvre-visages en tissu s’ils sont en public”, a déclaré le Dr Pat Salber, rédacteur en chef. -Le chef du docteur pèse et membre du conseil d’administration de Medshare. “Les masques en tissu de Disney peuvent aider les familles à appliquer cette recommandation, tout en aidant les enfants à se sentir moins effrayés et plus à l’aise.”

Les masques en tissu de Disney ne sont qu’un exemple de l’engagement de l’entreprise à aider les communautés dans le besoin pendant la crise actuelle des soins de santé. Dans le cadre de ses dons en nature de près de 5 millions de dollars au profit des communautés du monde entier, The Walt Disney Company a déjà fait don de plus de 100 000 masques N95 aux États de New York, en Californie, en Floride et à Washington, DC, et de 175 000 ponchos de pluie aux hôpitaux besoin de vêtements de protection supplémentaires.

Les masques faciaux en tissu de Disney sont au prix de 19,99 $ pour un pack de quatre, qui sont disponibles en précommande maintenant sur shopDisney.com aux États-Unis, et devraient être expédiés en juin. Les instructions d’entretien, y compris les directives de lavage et de montage, sont disponibles sur shopDisney.com.

Allez-vous prendre l’un de ces masques?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.