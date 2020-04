Disney annonce un nouveau contenu de bibliothèque en avril pour le Royaume-Uni

Disney a publié sa mise à jour “NEXT” pour ce qui arrivera au Royaume-Uni en avril et a confirmé que les films suivants arriveront à Disney + plus tard ce mois-ci.

Cela s’ajoute aux Disney + Originals annoncés précédemment tels que «The Mandalorian», «Dolphin Reef», «Elephant» et bien d’autres. Cliquez ici pour le calendrier de sortie complet pour le Royaume-Uni pour avril

Voici quelques faits saillants des nouveaux ajouts à la bibliothèque:

Vendredi 10 avril

Edward Scissorhands

Une petite ville de banlieue reçoit la visite d’une expérience scientifique inachevée du nom de Edward.

Nuit au musée

Le chaos règne au musée d’histoire naturelle lorsque le veilleur de nuit Larry Daley déclenche accidentellement une malédiction ancienne, réveillant Attila le Hun, une armée de gladiateurs, un Tyrannosaurus rex et d’autres expositions.

Paradise Islands Series 2

Les nombreuses îles situées entre l’Asie et l’Australie peuvent prétendre être les plus riches en biologie de la planète. La fascinante diversité de la vie est due aux millions d’années que ces îles sont restées sous les tropiques et à la puissance de la terre, du soleil et de la lune.

Samedi 11 avril

Descendants 3

Les adolescents des méchants les plus infâmes de Disney retournent sur l’île des Perdus pour recruter un nouveau lot de descendants méchants pour les rejoindre à Auradon Prep.

Vendredi 17 avril

Le journal d’un dégonflé: canicule

C’est l’été et Greg Heffley a hâte de jouer aux jeux vidéo et de passer du temps avec ses amis. Cependant, le père de Greg a d’autres plans: il a décidé qu’un certain temps de liaison père-fils était en règle. Désespéré d’empêcher son père de gâcher ses vacances d’été, Greg prétend qu’il a un emploi dans un country club chic. Mais le plan de Greg se retourne contre lui, le laissant au milieu d’incidents embarrassants et d’un voyage de camping qui a mal tourné.

La plupart de ces films arriveront également en Australie / Nouvelle-Zélande aux mêmes dates.

Nous espérons qu’il y aura également d’autres nouveaux ajouts tout au long du mois.

Qu’avez-vous hâte de voir sur Disney + en avril?

