Disney annonce un retard dans la diffusion de la série Hawkeye de Jeremy Renner

Disney a démystifié les rumeurs concernant la prochaine série Hawkeye de Jeremy Renner face à un retard de production.

Au San Diego Comic-Con, il a été révélé que Jeremy Renner obtiendrait sa propre série solo Hawkeye pour Disney Plus. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également annoncé que Hawkeye mettra en vedette les débuts de l’univers cinématographique Marvel de Kate Bishop et s’inspirera de la bande dessinée de Matt Fraction. Il a également été rapporté que la star de Bumblebee, Hailee Steinfeld, a proposé de jouer Kate Bishop en face de Clint Barton de Jeremy Renner.

Au cours du week-end, un rapport a fait le tour du Murphy Multiverse selon lequel la série Hawkeye Disney Plus de Jeremy Renner avait été retardée indéfiniment et retirée du calendrier de production 2020 de Marvel Studios. Aujourd’hui, ce rapport a été démystifié par Disney après que Julia Alexander de The Verge ait contacté et partagé ce qui suit sur Twitter:

“Les contacts de Disney l’ont nié avec véhémence, le qualifiant de complètement inexact.”

Tous les détails sur Hawkeye sont actuellement secrets, bien que la série Disney Plus suivra Clint Barton de Jeremy Renner alors qu’il se prépare à passer le relais à Kate Bishop. Dans les bandes dessinées, Kate Bishop est le troisième personnage et la première femme à prendre le nom de Hawkeye.

Hawkeye de Jeremy Renner n’est qu’un des nombreux projets que Marvel Studios développe pour Disney Plus. Ces projets incluent The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If… ?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Hawkeye devrait être présenté en première sur Disney Plus à l’automne 2021.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

