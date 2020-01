Disney + annonce une liste de nouveaux projets de non-fiction

Disney + développe la prochaine génération de la série de fiction non saluée par la critique La quête, mettant désormais en vedette des adolescents et ajoutant des éléments interactifs épiques qui construisent un monde. Le service de streaming a également éclairé la série de compétitions de casse-tête ultime Le labyrinthe, National Geographic Rencontrez les chimpanzés et un docuseries sans titre qui suit Pixar SparkShorts programme alors qu’ils découvrent de nouveaux conteurs talentueux.

CONNEXES: Bande-annonce de Disney + sur les courts-circuits: explorez les profondeurs de votre imagination

“Ces projets emmènent les gens dans des aventures épiques, les plongent dans des mondes fantastiques et mettent en lumière des personnes et des créatures extraordinaires, qui sont tous des repères importants de notre philosophie de contenu non fictionnel Disney +, » a déclaré Agnes Chu, vice-présidente principale, Contenu, Disney +. “Nous sommes ravis de pouvoir donner vie à la révolutionnaire The Quest, et nous avons hâte que les gens découvrent The Maze, nos sujets spéciaux dans Meet the Chimps et l’innovation et l’émerveillement de faire les Sparkshorts de Pixar.”

Tourné dans un château à l’extérieur de Vienne, Autriche, La quête est une compétition de réalité innovante qui se déroule dans le monde fantastique d’Everealm. Les candidats adolescents s’affronteront dans un drame qui se déroule où ils rencontrent des êtres mystiques et des rencontres magiques qui rivalisent avec leurs livres, jeux et films préférés. Ils seront intégrés dans un monde à 360 degrés entièrement immersif avec une technologie transparente, une conception de créature, des effets pratiques et des personnages scénarisés qui interagissent dynamiquement avec eux.

La série est produite par Mark Ordesky de Court Five (Le Seigneur des Anneaux) et Jane Fleming; David Collins, Michael Williams, Rob Eric de Scout Productions (Queer Eye); Bertram van Munster, Elise Doganieri et Mark Dziak du New Media Collective (La course fantastique).

Avec une approche unique de la compétition d’aventure, Le labyrinthe apporte cinq équipes composées d’un parent adulte et d’un adolescent dans un voyage aux proportions hallucinantes. Les participants résoudront des énigmes et déchiffreront des indices qui les guideront à travers les villes européennes et les villages de contes de fées. Dans chaque épisode, les personnages révéleront des informations aux participants les poussant vers l’avant et plus près de leur destination finale où tous les concurrents se réuniront, mais une seule équipe résoudra le labyrinthe. Il est également produit par Van Munster, Doganieri et Dziak.

National Geographic Rencontrez les chimpanzés emmène les spectateurs dans la vie secrète de l’un des sanctuaires de faune les plus grands et les plus uniques au monde – Chimp Haven – un refuge de 200 acres niché au cœur du boisé de la Louisiane, qui abrite plus de 300 chimpanzés. Cette série en six parties retrace les hauts et les bas de ce groupe extraordinaire de chimpanzés à qui une seconde chance de vie est donnée par un personnel dont le dévouement, la compassion et l’engagement ne connaissent pas de limites.

Grâce à un mélange homogène d’histoire naturelle et de réalisation de films documentaires d’observation, Rencontrez les chimpanzés place les chimpanzés – le cœur et l’âme de la série – au premier plan. Un drame de la vie réelle avec une gamme émotionnelle complète, la série donne un accès inégalé à tout ce qui se passe à Chimp Haven, y compris les querelles de nourriture, les alliances, les romances, les bromances, les larmes, les crises de colère, le jinx élevé et les chagrins. Rencontrez les chimpanzés est produit par Blink Films (Rencontrez les pingouins, Rencontrez les orangs-outans, Le cerveau créatif), Justine Kershaw et Michael Welsh étant producteurs exécutifs et Virginia Quinn directrice de série.

CONNEXES: Noah Mills rejoint le Falcon et le soldat d’hiver Disney + Series

La série Pixar sans titre de Supper Club (Table du chef) suivra le programme inventif SparkShorts de Pixar. En offrant à un groupe restreint d’employés de Pixar la possibilité de réaliser leur propre court métrage d’animation, le programme SparkShorts permet de découvrir et de soutenir la prochaine génération de conteurs Pixar. La série offrira au public un regard exclusif et immersif sur les cinéastes et leurs films tout en explorant la philosophie créative et la communauté qui rendent Pixar unique. Brian McGinn, Jason Sterman et David Gelb, producteur exécutif.