Disney + annonce une variété de séries et de films qui arriveront en janvier 2020

Marquez votre calendrier!

Netflix, Hulu et HBO ne sont plus les seules plateformes de streaming à publier des listes mensuelles de contenu passionnant à venir dans les mois à venir. Un jour seulement après la sortie de Disney +, la série bien-aimée de la plateforme Le Mandalorien détrôné Netflix Choses étranges comme l'émission la plus diffusée aux États-Unis avec 100 millions de diffusions au cours de la semaine du 17 novembre au 23 novembre.

Alberto E. Rodriguez / . Alors que les utilisateurs continuent probablement de se frayer un chemin à travers les favoris Marvel, Disney et Family Chanel, Disney + est venu déposer une liste de contenus prévue pour janvier 2020. Des classiques bien-aimés tels que Cool Runnings, Des trous, La famille fière (saison 1-2) et bien d'autres sont à venir le mois prochain. Jetez un œil à la liste complète ci-dessous. 1 janvier

Parcs nationaux américains (Saison 1)

Austin & Ally (Saison 1-4)

L'été souterrain de Super-Duper de Billy Dilley (Saison 1)

Bugged (Court)

Continent 7: Antarctique (Saison 1)

Cool Runnings

Chien: Impossible (Saison 1)

Dr. K’s Exotic Animal ER (Saison 8)

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon (Saison 7)

Dr. T, Vétérinaire Lone Star (Saison 1)

Drain Alcatraz

Vidangez le triangle des Bermudes

Vidangez les Grands Lacs

Drain The Ocean: WWII

Drainez les océans (Saison 2)

Drain The Sunken Pirate City

Drain The Titanic

El Materdor (Court)

Chefs de première classe: style familial (Saison 1)

Scie à métaux

des trous

Marvel Rising: Secret Warriors – Bataille des bandes

Marvel Super Hero Adventures (Shorts) (Saison 2-3)

Marvel: 75 ans, de la pop à la pulpe!

Moon Mater (Court)

Muppet Babies Show And Tell (Shorts) (Saison 2-3)

One Strange Rock (Saison 1)

Là-bas avec Jack Randall (Saison 1)

Randy Cunningham: Ninja de 9e année (Saison 1-2)

queues rouges

Rescue Squad Mater (Court)

Soy Luna (Saison 1)

Filage (Court)

Super Rhino (Court)

Le toucher d'or (Court)

Le chalet (Saison 1-2)

La famille fière (Saison 1-2)

Le spectacle Super Hero Squad (Saison 1-2)

Voyage dans le temps Mater (Court)

Tokyo Mater (Court)

Matériel volant non identifié (Court)

Vaprinia Ghouls Girls Rock! (Shorts) (Saison 1)

Russie sauvage (Saison 1)

Millions d'années (Saison 1) 2 janvier

La vie sous zéro (Saison 13)

Bis! – "Pippin"

Marvel’s Hero Project – "Radiant Jayera"

Le monde selon Jeff Goldblum – "Café"

Un jour à Disney – «Bob Iger: PDG»

High School Musical: La comédie musicale: la série – Épisode 109 – «Soirée d'ouverture»

Choix de la litière – «La formation commence»

Forky pose une question – "Qu'est-ce que le fromage?" 8 janvier

Aladdin 10 janvier

Destino (Court)

Marvel’s Runaways (Saison 3)

High School Musical: La comédie musicale: la série – Épisode 10 – «Acte deux»

Marvel’s Hero Project – "Spectaculaire Sidney"

Le monde selon Jeff Goldblum – «Cosmétique»

Un jour à Disney – «Famille moderne: Cast & Crew»

Choix de la litière – «Formation de niveau supérieur»

Forky pose une question – "Qu'est-ce que la lecture?"

SparkShorts – "Boucle"

Bis! – Épisode 110 – «High School Musical»