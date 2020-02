Disney + App ajoute une section “Quoi de neuf”

Enfin, après des dizaines de milliers de demandes de fans, Disney a ajouté une section “Quoi de neuf” à la page d’accueil de Disney +.

Lorsque vous vous connectez à l’application, la nouvelle collection est désormais disponible dans l’écran d’accueil de Disney +, présentant les derniers ajouts à Disney +.

Cela permettra sans aucun doute aux fans de découvrir plus facilement ce qui a été ajouté, en particulier pour ces petites versions sournoises comme 101 Dalmatian Street, qui n’avaient pas été annoncées à l’avance.

Et cela devrait également augmenter le nombre de vues de chaque nouveau film ou émission au cours de la première semaine de sortie.

L’une des plus grandes plaintes des utilisateurs était le manque d’une simple option “Quoi de neuf”, que tous les autres services de streaming ont.

Êtes-vous heureux de voir enfin la section “Quoi de neuf” ajoutée à Disney +?

