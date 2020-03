Disney arrête la production sur tous les projets d’action en direct

Disney arrête la production de tous ses projets d’action en direct

The House of Mouse prend un autre coup cette semaine alors que Disney a choisi d’arrêter la production de tous ses projets d’action en direct à venir au milieu des craintes de l’épidémie mondiale de coronavirus, un jour après avoir choisi de fermer ses parcs à thème californiens et de retarder les sorties de Les nouveaux mutants, Mulan et Bois, selon The Hollywood Reporter.

Les films concernés par l’arrêt de la production comprennent La petite Sirène avec Halle Bailey (Grown-ish) dans le rôle titulaire, qui devait commencer la production la semaine prochaine à Londres, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, seul à la maison, le dernier duel et Nightmare Alley, aussi bien que Peter Pan et Wendy et Rétréci, qui étaient tous les deux en pré-production.

“Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos films en direct pour une courte période.“, A déclaré Disney dans un communiqué. “Nous continuerons d’évaluer la situation et de recommencer dès que possible.“

Alors que de nombreux studios ont arrêté la production de nombreux grands projets à venir, y compris Le faucon et le soldat d’hiver, Mission: Impossible 7, Le flash septième saison et la deuxième saison d’Apple TV The Morning Show, cela marque le plus grand retard jamais enregistré par un studio, avec sept films affectés par l’épidémie presque incontrôlée du coronavirus.

De nombreux festivals importants ont également été retardés ou annulés en raison de ces craintes, notamment WonderCon, E3, South by Southwest et le 19e festival annuel du film de Tribecca.