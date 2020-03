Disney + arrive à TIMVision en Italie

Disney a annoncé avoir conclu un nouvel accord de distribution pour Disney + en Italie, avec Telecom Italia Mobile (TIM).

Il s’agit d’un contrat pluriannuel qui fera

TIM, le distributeur exclusif en gros de Disney + en Italie, via sa plateforme TIMVision.

Disney + sera lancé en Italie le 24 mars. Cela fait suite à des accords similaires avec d’autres plateformes européennes telles que Sky.

Aujourd’hui, Disney allait accueillir un événement de lancement européen spécial à Londres, mais l’événement a été annulé en raison des craintes suscitées par le Coronavirus.

Le PDG de TIM, Luigi Gubitosi, a déclaré: «Nous sommes fiers que Disney ait choisi TIM comme partenaire stratégique en Italie. Cet accord s’inscrit dans la stratégie adoptée par TIM de poursuivre des alliances avec de grands acteurs internationaux dans différents segments, pour proposer des produits et services de pointe. L’ajout de Disney + donne une impulsion majeure à la stratégie de TIMVision en tant que premier agrégateur italien de contenu premium dans l’industrie de la télévision italienne, dans un contexte où la convergence entre les télécommunications et le contenu jouera un rôle de plus en plus clé dans l’avenir du groupe, grâce au développement de l’ultrabroadband et 5G. “

Kevin Mayer, président du segment Direct-to-Consumer & International de The Walt Disney Company, a ajouté: «Nous sommes ravis de compter TIM parmi nos partenaires de lancement et nous sommes impatients d’apporter à leurs clients toutes les histoires incroyables disponibles sur Disney +. Nous avons créé une expérience unique destinée à nos fans en Italie, qui ont une affinité spéciale de longue date pour Disney et les marques exceptionnelles qui composent notre portefeuille. “

Serez-vous abonné à Disney + via TIM?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

