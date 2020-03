Disney + arrive chez Movistar + | À l’affiche Disney Plus

Disney a annoncé avoir conclu un accord avec Telefonica pour la distribution de Disney + en Espagne sur Movistar +.

Cela fait suite à des accords similaires annoncés récemment en Europe, tels que Sky au Royaume-Uni et TIM en Italie.

Disney + sera lancé en Espagne le 24 mars et dans les prochains jours, Movistar donnera des détails sur la façon dont les clients apprécieront Disney + et plus encore.

«Après des années de relations solides entre Telefónica et Disney, nous sommes ravis d’annoncer cette alliance. Disney + enrichit l’expérience des clients Movistar, avec les meilleures histoires des cinq grandes marques Disney. Cet accord renforce notre stratégie de toujours offrir à nos clients le meilleur contenu original », a déclaré Emilio Gayo, président de Telefónica España.

Jan Koeppen, président de The Walt Disney Company EMEA, a déclaré: «nous sommes très heureux d’avoir Telefónica pour le lancement de Disney +. Cela marque une nouvelle ère passionnante de divertissement grâce au contenu premium de notre portefeuille de marques, nous attendons avec impatience les clients de Movistar.

Allez-vous regarder Disney + sur Movistar +?

