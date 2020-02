Disney + atteint 26,5 millions d’abonnés depuis son lancement

La Walt Disney Company a annoncé ses résultats financiers du premier trimestre pour 2020, qui ont révélé quelques détails majeurs sur Disney +, y compris des nouvelles selon lesquelles ils ont réussi à obtenir 26,5 millions d’abonnés dans le monde d’ici le 28 décembre 2019. Le PDG de Disney, Bob Iger, a également révélé lors de la conférence téléphonique , qu’à compter de lundi, Disney + compte 28,6 millions d’abonnés.

Il s’agit de la première annonce officielle du nombre d’abonnés depuis la première semaine de lancement en novembre, lorsqu’ils ont révélé qu’ils avaient inscrit 10 millions de personnes.

Certains de ces clients sont venus grâce au partenariat de Disney avec Verizon, qui offre une année gratuite de Disney + aux abonnés qui paient pour des plans illimités. Ces abonnés «gratuits» pourraient représenter jusqu’à un tiers du nombre total d’abonnements.

Ces chiffres devraient augmenter le mois prochain, lorsque Disney + sera lancé dans de nombreux pays d’Europe, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en France, en Allemagne et en Espagne.

Hulu a également augmenté son nombre d’abonnés à 30,4 millions, qui ont également bénéficié du Disney Streaming Bundle, avec Disney + et ESPN +.

«Nous avons connu un premier trimestre solide, mis en évidence par le lancement de Disney +, qui a même dépassé nos plus grandes attentes», a déclaré Robert A. Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company. «Grâce à notre incroyable collection de marques, au contenu exceptionnel de nos moteurs créatifs et à notre technologie de pointe, nous pensons que nos services directs aux consommateurs, y compris Disney +, ESPN + et Hulu, nous positionnent bien pour une croissance continue dans le monde d’aujourd’hui. environnement médiatique dynamique. “

Êtes-vous l’un des 26,5 millions d’abonnés?

