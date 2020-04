Disney + atteint 50 millions d’abonnés

Disney a officiellement annoncé qu’il avait atteint 50 millions d’abonnés payants dans le monde dans les cinq mois suivant son lancement aux États-Unis. Au cours des deux dernières semaines, Disney + a été déployé dans huit pays d’Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse.

De plus, Disney + est devenu disponible la semaine dernière en Inde, où il est proposé en conjonction avec le service Hotstar existant, et représente déjà environ huit millions des 50 millions d’abonnés payants de Disney +.

«Nous sommes vraiment satisfaits que Disney + résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue en Europe occidentale et au Japon et dans toute l’Amérique latine plus tard cette année», a déclaré Kevin Mayer, président de Walt Disney Direct. -au consommateur et international. “Une grande narration inspire et élève, et nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir une vaste gamme de divertissements enracinés dans la joie et l’optimisme sur Disney +.”

Ce n’est pas une énorme surprise de voir Disney + franchir cette étape et d’ici la fin de l’année, cela continuera sans aucun doute de se développer à l’échelle mondiale.

