Disney + augmente les bénéfices d’Hasbro | À l’affiche Disney Plus

Aujourd’hui, Hasbro a annoncé ses résultats financiers annuels et trimestriels, et Disney + est l’une des principales raisons pour lesquelles les revenus de l’entreprise ont augmenté. Le PDG Brian D. Goldner a pris la parole lors d’un appel aux investisseurs et a cité Disney + comme l’une des principales raisons.

Voici quelques citations clés de l’appel des investisseurs:

Le fait que la bibliothèque de films Disney Princess soit maintenant disponible ensemble ne nous donne que plus d’opportunités de continuer à travailler avec Disney pour donner vie à ces personnages et produits, et nous assistons bien sûr à une expansion majeure de Disney + à travers l’Europe en 2020, ce qui profite nous.

C’est formidable de voir le niveau d’engagement de la marque qui arrive pour le fan, mais c’est aussi vraiment impressionnant de voir comment les enfants entrent dans la marque et leur engagement qui provient à la fois de The Rise of Skywalker, ainsi que de la demande pour The Mandalorian. Nous sommes très heureux de voir la saison 2 de Mandalorian arriver plus tard cet automne. Disney + propose également The Clone Wars au printemps. Il existe également un jeu télévisé pour enfants en direct appelé Jedi Temple Challenge, qui, selon nous, continuera de mobiliser les enfants.

Le chiffre de la série noire Mandalorian a été l’un des meilleurs vendeurs au quatrième trimestre, et Hasbro a tiré parti du phénomène mondial de The Child, affectueusement appelé Baby Yoda, pour stimuler les ventes en précommande de plusieurs nouveaux produits expédiés cette année. À travers de nouvelles histoires et de nouveaux personnages, les jeunes fans s’engagent de plus en plus avec Star Wars sur les principaux marchés du monde.

Ce qui a été fantastique, c’est le succès que The Walt Disney Company a connu avec Disney +. Nous sommes très heureux de voir le succès qu’ils connaissent. Le nombre d’abonnés dans les dizaines de millions. Et l’engagement avec des propriétés comme The Mandalorian, nous pensons que ce n’est que le début de cette prochaine phase d’engagement pour les fans et les familles du monde entier.

La réponse de Hasbro à la façon dont Disney + leur profite est intéressante, en particulier en le mentionnant tant de fois lors de l’appel aux gains. De toute évidence, les actionnaires s’intéressent beaucoup à Disney + et l’industrie du jouet souffre depuis un certain temps, car plus d’enfants cessent de jouer avec des jouets beaucoup plus jeunes en raison des appareils intelligents et des consoles de jeux, ainsi que de la perte de grandes chaînes comme Toys R Nous. Il est donc important pour des entreprises comme Hasbro d’avoir quelque chose sur lequel tourner positivement. D’autant plus qu’ils sont tellement concentrés sur les jouets sous licence et que les consommateurs ayant constamment accès à Star Wars, Marvel et Disney Princesses, est beaucoup plus facile pour eux.

