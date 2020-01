Disney aurait voulu faire un film croisé de princesse en action réelle

le Princesse disney est l’une des principales lignes de merchandising de Mouse House. Lancé en 2001, la quantité inépuisable de produits de marque princesse a rapporté une somme ridicule d’argent, avec des estimations que Disney gagne probablement entre 1 et 2 milliards de dollars par an. Malgré cela, il n’y a pas eu de film officiel de Disney Princess, le plus proche étant le conte en vidéo Disney Princess Enchanted Tales: Follow Your Dreams en 2007 (qui devait être le premier d’une série, mais a été annulé par John Lasseter). Nous avons également eu un camée hilarant des princesses dans Ralph Breaks The Internet en 2018, qui a plutôt bien plu aux fans.

Mais maintenant, des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit qu’une suite d’Aladdin et National Treasure 3 étaient en développement au studio bien avant leur annonce officielle – nous ont informés que House of Mouse envisageait de faire un Disney Princess complet film, mettant en vedette les différentes princesses de leurs récentes adaptations en direct.

Les douze princesses officielles de la franchise sont Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Merida et Moana (et peut-être Elsa et Anna de Frozen). Donc, si nous travaillons à partir de cette liste, nous devrions nous attendre à voir Cendrillon de Lily James, Aurora d’Elle Fanning, Belle d’Emma Watson, Jasmine de Naomi Scott, Mulan de Crystal Liu et Ariel de Halle Bailey dans un croisement en direct. Cela étant dit, nos sources n’ont pas été en mesure de confirmer qui exactement serait impliqué, il n’est donc pas clair si toutes ces actrices apparaîtront dans le film ou si cela se concentrera sur, disons, 3 ou 4 d’entre elles.

Bien sûr, le projet n’est actuellement qu’à un stade très préliminaire et le studio l’explore apparemment pour voir si cela pourrait se produire. Une chose intéressante qui pourrait leur être utile est l’expérience récente de Disney avec le MCU et Avengers: Fin de partie. Bien que les films soient évidemment très différents, les deux sont des croisements ambitieux avec un casting étoilé et la photo réalisée par Joe et Anthony Russo a certainement réussi à donner à chaque personnage un moment sous les projecteurs.

En dehors de cela, des questions demeurent quant au «monde» dans lequel ce film se déroulerait. Je parie que nous pourrions voir une sorte de «multivers» de Disney, avec un personnage central se dirigeant vers les différents univers de chaque film et assembler les autres pour combattre des méchants plus gros (peut-être le Maléfique d’Angelina Jolie?). Mais encore une fois, cette Princesse disney Le projet ne fait que commencer à prendre forme, de sorte que plus de détails n’ont pas été clarifiés. Comme toujours, cependant, nous vous tiendrons au courant dès que d’autres seront révélés.