Disney + avance son lancement en Europe au 24 mars

Disney est entré dans la compétition mondiale du streaming avec style. Avec le lancement de sa propre plateforme, la société a réaffirmé son hégémonie dans le monde du divertissement, faire de l’application de votre service la plus téléchargée du dernier trimestre 2019 aux États-Unis, selon les données collectées par The Wrap. Et les 31 millions d’utilisateurs de l’application qui ont donné lieu à ces chiffres ne sont qu’un début, depuis que le lancement de Disney + en Europe se rapproche. En effet, une semaine a été avancée pour ne pas retarder plus que nécessaire l’attente.

Le protagoniste de «The Mandalorian» avec Kuiil

Comme Disney l’a confirmé dans un communiqué de presse, sa plateforme de streaming débarquera enfin dans une grande partie des territoires européens le 24 mars, au lieu du 31e jour, comme annoncé précédemment. Ce sera donc le moment où l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et l’Autriche pourront accéder à tout le contenu du service, qui continuera à intégrer périodiquement des productions originales.

Dans le cas de l’Espagne, Le prix de l’abonnement sera de 6,99 euros par mois, avec la possibilité d’acquérir un abonnement annuel pour 69,99 euros. Ce décaissement servira à profiter du catalogue complet de Disney, qui comprend à la fois les titres classiques de la société et les productions de Pixar, Marvel, “Star Wars” et National Geographic. Et bien sûr, Le 24 mars sera le moment où nous pourrons voir «High School Musical: The Musical: The Series» ou «The Mandalorian», la première véritable série d’action de la franchise galactique, devenue un phénomène avec les aventures de son protagoniste et de Baby Yoda.

Bien approvisionné

Contrairement à Netflix, qui met l’accent sur la quantité pour pouvoir offrir un catalogue qui ne dépend pas entièrement des licences, Disney + dispose déjà d’un énorme catalogue de départ original. Aux titres que nous rencontrerons lors de son lancement espagnol Des séries Marvel telles que ‘The Falcon and The Winter Soldier’ ​​ou ‘WandaVision’ seront ajoutées dans les mois suivants ou “Star Wars”, comme le deuxième opus de “The Mandalorian”, le spin-off de Cassian Andor et l’itération solo d’Obi-Wan Kenobi.

.