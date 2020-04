Disney + bientôt disponible sur OSN au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

La première vague de pays pour le lancement européen de Disney + étant maintenant terminée, Disney envisage maintenant de lancer Disney + au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, car le fournisseur de satellites OSN (Orbit Showtime Network) a taquiné le lancement de Disney + sur ses réseaux sociaux. , avec plusieurs images de Disney + Original “Star Wars: The Mandalorian”, avec les mots “Landing Soon on OSN”.

OSN opère actuellement aux Émirats arabes unis, en Égypte, au Koweït, au Liban, à Qutar, en Jordanie, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, en Irak, en Algérie, en Libye, au Maroc, en Palestine, au Tchad, au Yémen et en Mauritanie.

Aucun détail n’a encore été fourni concernant le lancement de Disney + au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

