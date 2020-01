Disney + Bundle avec Hulu Live avec ou sans publicité maintenant disponible

Depuis le lancement de Disney +, Disney a lancé une promotion active pour son ensemble de services de streaming, y compris ESPN +, Disney + et Hulu (avec publicités) pour seulement 12,99 $ par mois. Mais il est devenu plus difficile de souscrire un bundle avec un package Hulu différent. Contrairement à ESPN + et Disney +, Hulu propose plusieurs options, dont une version sans publicité et un package de luxe avec Live TV.

Maintenant, vous pouvez obtenir le pack que vous souhaitez et mettre à niveau votre abonnement Hulu vers le pack

Voici les différents plans disponibles:

Ces forfaits coûtent en gros 7 $ par mois de plus, si vous retirez le forfait pour ajouter ESPN + et Disney + à votre forfait. Considérant que Disney + coûte 6,99 $ par mois et ESPN + est 4,99 $ par mois, retirer le pack revient essentiellement à obtenir ESPN + gratuitement.

Avoir la possibilité de mélanger et de faire correspondre le plan Hulu de votre choix va être d’une grande aide pour tous les clients. Si vous voulez l’option la moins chère, c’est là, ou si vous voulez le méga package complet sans publicité et TV en direct, c’est là pour vous.

Si vous souhaitez mettre à niveau, vous devrez le faire via le navigateur de bureau. Si vous avez déjà un abonnement Disney + ou ESPN +, vous ne pouvez acheter le pack que chez Disney +. Si vous tentez de vous abonner au Bundle via Hulu en utilisant une adresse e-mail associée à un abonnement Disney + ou ESPN + existant, vous devrez retourner à Disney + pour finaliser votre achat de Bundle. Si vous avez d’autres questions sur la mise à niveau, vous devrez contacter le support client Hulu ou Disney + pour vous aider.

Vous pouvez mettre à niveau ou retirer un nouveau pack en cliquant ici

