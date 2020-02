Disney + Cassian Andor commenceront le tournage cette année – .

Lorsque Disney a annoncé pour la première fois qu’il allait ramener Star Wars à la vie avec une nouvelle trilogie de suite et une gamme d’histoires annexes qui nous ont présenté des personnages qui pourraient ne pas avoir leur place dans la saga Skywalker, les fans étaient prudemment optimistes. Après tout, Disney a réussi à transformer des décennies de traditions déroutantes en bandes dessinées en la plus grande franchise de films de tous les temps – qui peut dire que la même société ne pourrait pas relancer Star Wars après quelques horribles préquelles?

Malheureusement, la réaction à la sortie de Disney Wars Star Wars depuis 2015 a été décidément mitigée. The Force Awakens a fait un peu plus que copier la formule de A New Hope, Solo: A Star Wars Story n’a rien dit d’intéressant sur l’un des personnages les plus intéressants de la série, et n’entrons même pas dans The Last Jedi. Le seul film qui ne semblait pas irriter qui que ce soit était Rogue One, alors bien sûr, il y a une série préquelle sur Disney +.

S’adressant à Entertainment Tonight lors de la promotion de Narcos: Mexico saison 2 de Netflix, Diego Luna (Cassian Andor dans Rogue One: A Star Wars Story) a révélé que la série Disney + commencerait le tournage cette année.

«Oui, nous le faisons. Nous le faisons cette année », a-t-il déclaré à ET. “Ça se passe, et je me prépare.”

Il a ajouté que bien qu’il en sache «très peu» sur l’histoire, il a lu certains des scripts.

“C’est vraiment cool de raconter une histoire dont vous connaissez déjà la fin”, a expliqué Luna. “C’est une approche différente à cause de la beauté et c’est comme ça que les choses se passent. Ce n’est pas seulement ce qui se passe. Ce n’est pas la manière typique d’aborder une histoire. Il s’agit de la façon dont les choses se produisent, ce qui est en fait la même chose que dans Rogue One. Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est produit, et nous avons encore ce défi devant nous, ce qui est passionnant. “

La série Cassian Andor a été confirmée pour présenter à la fois Luna dans le rôle principal et Alan Tudyk en tant que droïde K-2SO, qu’il a également exprimé dans le film. Le tournage devait commencer l’année dernière, mais tout comme le projet Obi-Wan avec Ewan McGregor, Disney n’a pas été en mesure de respecter le calendrier d’origine. La bonne nouvelle est que The Mandalorian était prêt à temps pour le lancement de Disney +, a été largement salué et a déjà commencé à travailler sur une deuxième saison.

Source de l’image: Disney

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

