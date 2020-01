Disney + célèbre le “Togo” avec une nouvelle plaque au Seward Park de New York

Ce matin, NYC Parks a célébré le jalon de 5,9 millions de dollars de Parcs sans frontières pour la reconstruction de Seward Park, qui comprend désormais de nouveaux trottoirs et bordures, des bancs et des tables, une alcôve narrative, des équipements de fitness, de l’éclairage, des plantes et des clôtures inférieures. Seward Park abrite une statue en bronze du Togo, le héros du chien de traîneau qui a inspiré le film original de Disney + «Togo».

Disney + a travaillé avec NYC Parks pour installer une plaque à côté de la statue en l’honneur du célèbre chien qui a parcouru plus de 260 miles pour aider à fournir du sérum salvateur aux enfants de Nome, en Alaska.

Voici quelques photos de l’événement:

«Togo» est la véritable histoire inédite de l’hiver 1925 qui vous emmène à travers le terrain perfide de la toundra d’Alaska pour une aventure exaltante et édifiante qui mettra à l’épreuve la force, le courage et la détermination d’un seul homme, Leonhard Seppala, et de son chef chien de traîneau, Togo.

Le Togo met en vedette Willem Dafoe et est disponible dès maintenant sur Disney +.

Que pensez-vous de cette statue du Togo?

