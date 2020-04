Disney cessera de payer 100 000 employés pendant la fermeture de COVID-19

Disney devrait cesser de payer plus de 100 000 de ses employés.



Walt Disney cessera de payer plus de 100 000 employés à partir de cette semaine, car il reste fermé pendant la pandémie de coronavirus.

Le Financial Times affirme que cette décision permettra à l’entreprise d’économiser 500 millions de dollars par mois. L’entreprise continuera de fournir à ses employés des prestations de santé complètes pendant cette période.

Le président exécutif de Disney, Bob Iger, renoncera également à son salaire, comme annoncé par la société, le mois dernier.

“M. Iger a accepté de renoncer, au cours de la dernière période de paie de l’exercice en cours de la Société, à la réception de tout sauf la partie de son salaire de base nécessaire pour financer, après impôt, ses contributions afin de continuer à participer au Plan de prestations de santé de la société “, a déclaré un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission en mars. “Il renonce également à son droit de recevoir son allocation de voiture payable pendant la même période pendant laquelle l’exemption de salaire est en vigueur.”

Le PDG Bob Chapek réduira également de 50% son salaire.

«Alors que nous naviguons dans ces eaux inexplorées, nous vous demandons beaucoup et, comme toujours, vous relevez le défi et nous apprécions votre soutien», a déclaré Chapek dans un courriel aux employés le 30 mars. «Votre dévouement et votre résilience pendant cette période difficile sont vraiment inspirantes et cela me donne une confiance renouvelée que nous traverserons cette crise encore plus fort qu’avant, nous l’avons tant de fois dans l’histoire de notre entreprise.

